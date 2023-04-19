Phát hiện thêm một loại virus gây u nhú khiến 42 triệu người mắc

Theo khảo sát, chỉ 70% người được hỏi biết virus HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, 30% người biết HPV có thể dẫn đến ung thư dương vật, cổ họng hoặc hậu môn.

Thông tin từ Zing cho hay, một cuộc khảo sát của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ phát hiện nhiều người không biết rằng virus HPV có thể gây ra ung thư cổ tử cung, hậu môn, miệng và dương vật. Điều này dẫn tới tỷ lệ người dân tiêm vaccine HPV thấp hơn nhiều so với mong muốn của chính phủ.

Khoảng 54,5% thanh thiếu niên trong độ tuổi 10-19 ở Mỹ đã được tiêm đầy đủ vaccine HPV. Con số này vẫn cách khá xa với con số mục tiêu của chính phủ đặt ra (80%).

Tác giả chính của nghiên cứu, Eric Adjei Boakye, cho biết trong một thông báo báo chí, hơn 90% trường hợp ung thư liên quan đến HPV có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm vaccine HPV. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine này vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Cần phải nâng cao nhận thức cộng đồng để nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine. Ảnh: Internet

Vaccine HPV dành cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26 đã được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ phê duyệt vào năm 2006. Vaccine này được mở rộng cho bé trai và nam giới vào năm 2009 để bảo vệ nhóm đối tượng này khỏi các bệnh như ung thư hậu môn, miệng và dương vật.

CDC Mỹ khuyến nghị trẻ em nên tiêm vaccine HPV ở độ tuổi 11-12. Theo ước tính hơn 42 triệu người Mỹ có một chủng HPV. Quốc gia này cũng có khoảng 13 triệu người nhiễm virus này mỗi năm.

Theo CDC, HPV là nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến nhất ở Mỹ.

HPV thường lây lan nhất khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo hoặc hậu môn, thậm chí tiếp xúc da kề da khi quan hệ. Một người bị nhiễm HPV có thể truyền bệnh cho người khác, ngay cả khi họ không có dấu hiệu hoặc triệu chứng.

Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục giúp giảm nguy cơ nhiễm HPV. Ảnh: Internet

Trong hầu hết trường hợp (khoảng 90%), HPV sẽ tự biến mất trong vòng 2 năm mà không có vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng khi HPV không biến mất, nó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như mụn cóc sinh dục và ung thư.

Mụn cóc sinh dục thường xuất hiện dưới dạng một vết sưng nhỏ hoặc một nhóm vết sưng ở vùng sinh dục. Chúng có thể nhỏ hoặc lớn, gồ lên hoặc bằng phẳng hay có hình dạng như súp lơ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, để phòng tránh nhiễm HPV người dân cần sử dụng bao cao su đúng cách mỗi khi quan hệ tình dục có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm HPV. Tuy nhiên, bao cao su không bao phủ toàn bộ da bộ phận sinh dục. Vì vậy, nó không có hiệu quả 100% trong việc bảo vệ bạn khỏi sự lây lan của HPV. Người bị mụn cóc sinh dục không nên quan hệ tình dục cho đến khi mụn cóc được loại bỏ hoàn toàn.

Một số cách khác để giảm nguy cơ nhiễm HPV gồm có:

Quan hệ tình dục an toàn, tránh việc quan hệ với nhiều bạn tình cùng lúc.

Phụ nữ nên làm xét nghiệm Pap/Thinprep/HPV DNA định kỳ hàng năm hoặc mỗi 3 năm để phát hiện sớm những thay đổi bất thường ở cổ tử cung – dấu hiệu tiền ung thư.

Nam và nữ nên dừng quan hệ tình dục ngay khi biết hoặc nghĩ mình mắc bệnh sùi mào gà, sau đó cần đi khám và điều trị triệt để.

Tiêm ngừa vắc xin phòng HPV: Tại Việt Nam đang lưu hành vắc xin phòng ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, các tổn thương tiền ung thư và loạn sản, mụn cóc sinh dục và bệnh lý do nhiễm virus HPV. Vắc xin được chỉ định tiêm cho nữ giới từ 9 – 26 tuổi, bất kể đã từng quan hệ tình dục hay chưa. Ngoài ra, các bé trai trong độ tuổi dậy thì cũng có thể tiêm loại vắc xin này để phòng ngừa nguy cơ nhiễm HPV dẫn tới ung thư vòm họng, ung thư miệng, lưỡi, ung thư đường sinh dục nam giới (hậu môn, dương vật,…).

Tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm tổn thương do nhiễm virus HPV.