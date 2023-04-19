TP.HCM: Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong trường học để phòng dịch COVID-19

Tin y tế 19/04/2023 17:33

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã gửi văn bản khẩn yêu cầu các giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong trường học.

Theo thông tin từ VOV cho hay, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh. Các trường cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Đồng thời các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine cho học sinh, tăng cường tiêm chủng và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh về đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Theo số liệu của Sở Y tế TP.HCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc COVID-19 mới tại thành phố dưới 3 ca/ngày. Cụ thể, trong 7 ngày (từ ngày 6/4 đến 12/4), thành phố ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, trong ngày 12/4 có 18 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, 9 ca cần hỗ trợ hô hấp./.

TP.HCM: Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong trường học để phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1

Học sinh đến trường được yêu cầu đeo khẩu trang trở lại. Ảnh: VOV

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, bảo đảm thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả cho người bệnh COVID-19 nhằm phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành rà soát, đánh giá và khẩn trương triển khai một số giải pháp. Cụ thể:

Rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ; phân công số giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 cụ thể tới từng đơn vị;

Bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện; dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi dịch bệnh có thể xẩy ra diễn biến phức tạp.

Chủ động nâng cao năng lực điều trị đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

TP.HCM: Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong trường học để phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2
Phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Phối hợp với bộ phận điều phối oxy y tế của tỉnh, thành phố để bảo đảm cung ứng oxy y tế cho nhu cầu điều trị người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Triển khai tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 cho nhân viên y tế.

Đồng thời, tăng cường hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên.

Đối với các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, khi chuyển viện phải hội chẩn, liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và bảo đảm an toàn đối với người bệnh chuyển viện.

 

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Từ khóa:   COVID-19 phòng covid-19 dịch covid-19

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