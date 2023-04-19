Diễn biến COVID-19 tăng mạnh ở 2 quốc gia Đông Nam Á, đề xuất yêu cầu người dân làm việc tại nhà

Trong một thông cáo đưa ra ngày 17/4, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện tư Malaysia (APHM), ông Kuljit Singh đã khuyến khích người dân nên đeo khẩu trang khi xuất hiện tại chỗ đông người, duy trì việc giãn cách xã hội cũng như thực hiện một số biện pháp phòng ngừa khác nhằm ngăn chặn tình trạng các ca nhiễm tiếp tục tăng lên.

Dẫn bảng số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Malaysia cho hay, tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 mới trong khoảng thời gian từ cuối tháng trước tới ngày 8/4 đã tăng thêm 87,5%. Tỷ lệ ghi nhận trường hợp nhập viện và tử vong do Covid-19 cũng trong khoảng thời gian này lần lượt tăng ở các mức 30,5% và 25%. “Tính tới ngày 8/4, số ca nhiễm được ghi nhận trên toàn Malaysia đã vượt qua mốc 13.000 trường hợp”, bảng số liệu viết.

Nhiều doanh nghiệp Singapore khuyến khích người dân làm việc tại nhà. Ảnh: VietNamNet

“Ngay cả khi các hệ thống chăm sóc sức khỏe , bao gồm cả bệnh viện công lẫn tư, đã sẵn sàng và đủ ứng phó với tình trạng trường hợp nhiễm mới gia tăng, thì đó không phải là lý do chính đáng để người dân phớt lờ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đối với bản thân”, ông Singh nói.

Theo Channel News Asia, nhiều doanh nghiệp lớn ở Singapore gần đây đã đề ra các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 trong bối cảnh ‘làn sóng’ biến thể mới đang hoành hành ở nước này.

“Công ty chúng tôi vào tuần trước đã quyết định thực hiện lại các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chặn chuỗi lây nhiễm, sau khi phát hiện số ca mắc mới đã tăng trở lại. Trong một tháng qua, gần một nửa công nhân viên của chúng tôi phải tới khám tại các cơ sở y tế. Bốn người trong số đó được phát hiện dương tính với Covid-19”, Yvonne Li, lãnh đạo của công ty Tate Anzur có trụ sở tại Singapore, cho hay.

“Nhằm giảm tối thiểu thời gian đi lại và có mặt ở văn phòng của các nhân viên, chúng tôi khuyến khích họ nên làm việc ở nhà từ giờ cho tới hết tháng”, Yvonne nói thêm.

COVID-19 mới liên tục tăng "phi mã". Ảnh: Internet

Theo số liệu được Bộ Y tế Singapore công bố ngày 17/4, số trường hợp mắc mới được ghi nhận ở nước này trong khoảng thời gian từ 2/4-8/4 đạt hơn 16.000 ca, tức bằng 57% số ca được phát hiện một tuần trước đó.

Tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng "phi mã". Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 14 ca thở máy xâm lấn.

Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.556 ca nhiễm).

Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.

Cùng đó tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vaccine; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao tự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch./.