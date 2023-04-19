Tiền Giang: Ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao

Từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 982 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang thông tin trên Báo Tin Tức cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 982 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Cụ thể, huyện Cái Bè 329 ca, huyện Cai Lậy 180 ca, huyện Gò Công Đông 131 ca… Ngành Y tế phát hiện, ghi nhận và xử lý 205 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Dù đang vào thời điểm mùa khô nhưng tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp. Do đó, các huyện có số ca mắc cao tích cực xử lý và nỗ lực ngăn ngừa bệnh bùng phát trên diện rộng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Võ Thanh Nhơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cũng thông tin trên Báo Tin Tức cho hay, nhằm nỗ lực kiềm chế, không để sốt xuất huyết lây lan trên địa bàn tỉnh, đơn vị tiếp tục triển khai chiến dịch diệt lăng quăng ở nơi nguy cơ để giảm mật độ của véc-tơ truyền bệnh. Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các đợt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng tại tuyến cơ sở trong những tháng cao điểm. Giám sát các đợt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng tại tuyến cơ sở trong những tháng cao điểm. Ảnh: Internet Về xử lý ổ dịch, khi nhận thông tin có ca sốt xuất huyết Dengue, các đơn vị điều tra, xác minh dịch tễ về ca mắc, giám sát véc-tơ truyền bệnh tại khu vực bệnh nhân thường trú, đồng thời diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ gia đình.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại địa bàn có nguy cơ cao… Ngành Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết theo kết quả giám sát chuyên môn; đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng về bệnh sốt xuất huyết. Cũng theo VTV, tình hình dịch bệnh đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã ghi nhận được 25.490 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 3 ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là: TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hoà. Nhận định về tình hình dịch bệnh năm 2023, ông Nguyễn Lương Tâm chia sẻ trên VTV cho biết thêm: tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi. Một số bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết..., bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine cũng có nguy cơ gia tăng số mắc. Ảnh: Internet Một số bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết..., bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine cũng có nguy cơ gia tăng số mắc; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đạt như mong muốn; số chưa tiêm chủng cao, khả năng miễn dịch giảm. Về kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống thể chế như: hoàn thiện hồ sơ Luật Phòng bệnh, ban hành các Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do trạm y tế xã thực hiện; sửa đổi Thông tư 54/2015/TT-BYT; sửa đổi Thông tư 37/2017/TT-BYT. Cập nhật, sửa đổi, ban hành phương án bảo đảm công tác y tế với dịch COVID-19; các hướng dẫn giám sát, phòng, chống (COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ); hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; hướng dẫn phân vùng dịch tễ các bệnh do ký sinh trùng và các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị các bệnh truyền nhiễm...

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