WHO: Tiếp tục cảnh báo dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn

Số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 đang có xu hướng giảm, tuy nhiên con số này hiện vẫn ở còn ở mức cao. Ông Michael Ryan nhấn mạnh các virus gây bệnh hô hấp sẽ không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh lưu hành, mà chỉ suy giảm xuống mức "hoạt động" thấp hơn với khả năng đỉnh dịch xảy ra theo mùa. Tổ chức Y tế thế giới vẫn theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 , dự báo dịch bệnh này sẽ còn dai dẳng.

Theo thông tin từ Báo Công dân khuyến học cho hay, ổ chức Y tế thế giới ( WHO ) đã đưa ra cảnh báo tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến phức tạp hơn trước khi virus phát triển theo hướng mà giới chuyên môn có thể đoán định. Trong 28 ngày qua, Tổ chức Y tế thế giới đã nhận được báo cáo về 3 triệu ca mắc mới và thêm hơn 23.000 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến nghị về điều chỉnh lộ trình ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trong tình hình hiện nay. Theo đó, tiếp tục ưu tiên bảo vệ các nhóm dân số có nguy cơ mắc bệnh có biến chứng nặng và tử vong cao khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Mục đích của khuyến nghị nhằm giúp các quốc gia lập kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 ngắn hạn và trung hạn; không nên xem là hướng dẫn dài hạn trong việc tiêm nhắc các mũi bổ sung hàng năm.

Giám đốc bộ phận xử lý các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý virus gây bệnh COVID-19 sẽ không bị loại bỏ và giống như bệnh cúm, virus này sẽ vẫn gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng ở những người dễ bị tổn thương. Một số quốc gia vẫn có lượng lớn những người dễ bị tổn thương chưa được tiêm phòng, trong khi ở những quốc gia khác, COVID-19 đã không còn là vấn đề y tế khẩn cấp.

Ngày 17/4, Bộ Y tế đã có Công văn số 2213 về việc tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19 gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Cũng theo Báo Kinh tế đô thị, để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, mới đây UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6/9/2022 của Bộ Y tế về Ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Internet

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, Thành phố và địa phương để có phương án triển khai kịp thời. Kiên quyết, kiên trì và kiên định đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội. Phòng bệnh tử sớm, từ xa và từ cơ sở, mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đảm bảo nhân lực, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất đáp ứng phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ".

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, sử dụng nhiều hình thức, kênh truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân, trong đó tập trung vào thông điệp 2K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn và các thông điệp liên quan để người dân chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, tuyên truyền lợi ích hiệu quả vaccine, vận động học sinh và phụ huynh học sinh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân; huy động sự tham gia các ban, ngành, đoàn thể triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm đối tượng nguy cơ cao. Rà soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế để được bố trí vaccine và chịu trách nhiệm với đề xuất của đơn vị.

Chỉ đạo tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế cơ sở theo diễn biến dịch bệnh, giám sát người nhiễm COVID-19 tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc COVID-19 để chuyển viện kịp thời tránh để bệnh nặng mới chuyển viện theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ tại địa phương.