14 người mắc COVID-19 liên quan đến một đội bóng đá trẻ, Bình Dương lên tiếng cảnh báo

Tin y tế 19/04/2023 15:12

Có 14 người mắc liên quan một đội bóng đá trẻ, Bình Dương lên tiếng cảnh báo về tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, Sở Y tế khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang, tăng cường tiêm vaccine để phòng ngừa dịch bệnh.

Sở Y tế phát đi thông báo tăng cường công tác thu dung, điều trị ca mắc COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa cao su Dầu Tiếng, Bệnh viện Quân y 4 - Quân đoàn 4, Trung tâm Y tế các huyện, thị, các bệnh viện ngoài công lập, phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh lên phương án thu dung, điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, tình hình dịch bệnh rất khó lường, nguy cơ dịch bùng phát rất cao.

Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, Sở Y tế đề nghị hệ thống các bệnh viện rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người mắc COVID-19 theo nguyên tắc "4 tại chỗ"; phân công số giường bệnh điều trị bệnh, bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi có chỉ định nhập viện; dự trù thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với phương án thu dung, điều trị bệnh nhân trong tình huống ứng phó nếu có diễn biến phức tạp của dịch.

14 người mắc COVID-19 liên quan đến một đội bóng đá trẻ, Bình Dương lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu gia tăng, tình hình dịch bệnh rất khó lường, nguy cơ dịch bùng phát rất cao. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, tính hết ngày 18/4, Bình Dương ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là chùm ca bệnh tại Trường Trung học Cơ sở Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) với 14 ca rải rác khắp các lớp... Chùm ca bệnh trên được cho liên quan tiếp xúc đến một số cầu thủ trẻ thuộc một đội bóng đá trên địa bàn thị xã Bến Cát. Trước tình hình dịch COVID-19 quay trở lại, xuất hiện chùm ca bệnh mới, trong đó có 14 người mắc liên quan một đội bóng đá trẻ, bác sỹ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã chỉ đạo kích hoạt ngay trở lại việc cập nhật báo cáo ngày về tình hình dịch bệnh nhằm kiểm soát dịch trên địa bàn.

Theo Báo Tiền Phong trước đó, tại Đồng Nai ghi nhận, có 3 ca bệnh thuộc chùm ca ghi nhận tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP Biên Hòa), 2 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. 2 ca còn lại ghi nhận tại huyện Định Quán và huyện Thống Nhất.

14 người mắc COVID-19 liên quan đến một đội bóng đá trẻ, Bình Dương lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2
Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Sở Y tế Đồng Nai đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế các huyện, thành phố theo dõi sát các ca bệnh COVID-19 mới. Ảnh: Internet

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Sở Y tế Đồng Nai đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế các huyện, thành phố theo dõi sát các ca bệnh COVID-19 mới phát sinh có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn tỉnh, kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Đặc biệt chú trọng theo dõi các chùm ca bệnh phát sinh tại cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục.

Đồng thời các bệnh viện chú ý công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

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Từ khóa:   Bình Dương chùm ca bệnh COVID-19

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