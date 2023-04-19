TP.HCM bác bỏ thông tin các điểm nóng COVID-19 trên địa bàn đang gây xôn xao

Trước nội dung này, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết đây là thông tin không đúng. Sở Y tế đã có báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM và Công an TP.HCM về sự việc trên.

Theo đó, Báo Người Lao Động thông tin trên trang mạng xã hội có một số nội dung đăng tải cho hay: "Dịch bệnh đang nguy hiểm lắm, các cô, chú, anh, chị đi đến nơi đông người phải chú ý khẩu trang, khử khuẩn. Cập nhật điểm nóng tại TP.HCM, mọi người lưu ý nha", kèm theo đó là 12 điểm dịch nóng nằm rải rác khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Không chỉ thông tin sai các điểm nóng, nội dung lan truyền còn ghi thêm: "Bệnh viện Nhiệt đới đã có 140 ca, biến chủng mới". Trước thông tin này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng cho biết đây cũng là thông tin sai sự thật. Người dân tránh nghe những thông tin thất thiệt như trên gây hoang mang, lo lắng.

Theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch. Bệnh viện đang điều trị 12 ca, chủ yếu là người lớn tuổi có bệnh nền, trong đó 8 ca viêm phổi cần hỗ trợ oxy, không có ca thở máy. So với những tháng trước, số ca mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện tăng nhẹ (vài ca).

Ngành y tế TP.HCM cũng khuyến cáo trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện do Covid-19 tăng nhẹ trở lại, người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine.

Trong đó, ghi nhớ việc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, khi đến các nơi công cộng, các cơ sở khám chữa bệnh, trong không gian kín và các địa điểm bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên khử khuẩn nhất là vệ sinh tay và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ.

Thông tin lan truyền sai sự thật. Ảnh: Người Lao Động.

Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động xã hội, lao động sản xuất, học tập... những người sống chung nhà có thể mang mầm bệnh về lây nhiễm cho người thân thuộc nhóm người có nguy cơ. Vì vậy, để bảo vệ người thân của mình (là người thuộc nhóm nguy cơ), ý thức phòng bệnh của người thân, người chăm sóc cùng sống chung trong nhà cũng rất quan trọng. Khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh, hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn chẩn đoán điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

Thông tin từ Báo Tin Tức trước đó, theo số liệu từ ngành y tế TP Hồ Chí Minh, trong tháng 3/2023, mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 1- 3 ca bệnh xác định. Tuy nhiên, từ ngày 12/4 đến ngày 16/4, trung bình mỗi ngày ghi nhận 7 ca, riêng ngày 15/4 hệ thống ghi nhận 12 ca bệnh và ngày 18/4, hệ thống ghi nhận số ca mắc mới tăng lên 15.

Số ca mắc mới tăng cũng kéo theo số ca nhập viện do COVID-19 cũng tăng. Mặc dù số ca mắc COVID-19 nhập viện tại TP Hồ Chi Minh bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi.

Thông tin lan truyền sai sự thật. Ảnh: Người Lao Động.

Cụ thể, từ ngày 3 - 11/4, trung bình mỗi ngày thành phố có từ 1 - 2 trường hợp COVID-19 cần nhập viện điều trị. Tuy nhiên, từ ngày 12 đến 16/4/2023, số ca nhập viện điều trị mỗi ngày là từ 8 - 12 ca. Về độ nặng của bệnh, nếu như ngày 7/4 toàn thành phố chỉ ghi nhận 2 trường hợp nhiễm cần hỗ trợ Oxy thì đến ngày 16/4, thành phố ghi nhận 13 trường hợp nhập viện cần hỗ trợ Oxy.

Trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện do COVID-19 tăng nhẹ trở lại, ngành y tế Thành phố khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + Vaccine.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm, việc tăng cường vận động người dân đi tiêm vaccine các liều bổ sung để duy trì miễn dịch cộng đồng ở mức cao, trong đó đặc biệt tập trung cho nhóm người có nguy cơ cần được triển khai. Vì vậy, Sở đang tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”.