Mục tiêu của dự án nhằm đánh giá hiệu quả của việc tiêm đầy đủ các mũi vaccine cơ bản và tăng cường trong phòng ngừa các ca COVID-19 từ 12 tuổi trở lên phải nhập viện hoặc tử vong tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, Viện Pasteur TP.HCM có văn bản gửi Sở y tế 4 tỉnh, thành và 10 bệnh viện khu vực phía Nam đề nghị cho ý kiến về việc phối hợp triển khai dự án: "Đánh giá hiệu quả tiêm chủng vaccine tại Việt Nam".

Theo đó, 4 tỉnh thành gồm: TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

10 bệnh viện tại 4 tỉnh thành phía Nam sẽ đánh giá hiệu quả phòng COVID-19. Ảnh: Internet

Theo đó, tổng số lượng đối tượng tại tất cả các điểm tham gia khảo sát bệnh chứng xét nghiệm âm tính (test-negative case-control) là 2.800 ca COVID-19 nằm viện và tuyển 3.200 ca chứng.

Bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định ca bệnh bằng xét nghiệm realtime RT-PCR và giải trình tự gene xác định biến thể của SARS-CoV-2.

Được biết, dự án này đưa ra lấy ý kiến trong bối cảnh số ca COVID-19 có chiều hướng gia tăng trở lại tại nhiều tỉnh, thành trong đó có TP.HCM. Từ ngày 10-16/4, TP.HCM ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, riêng ngày 15/4 hệ thống ghi nhận 12 ca bệnh, tăng hơn 6 lần so với trung bình bốn tuần trước.

Cũng theo Báo Dân Trí, Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo khẩn chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh chủ động tiêm vắc xin phòng COVID019. Ảnh: Internet

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ngày 14/4, UBND TPHCM đã có công văn về việc này. Theo đó, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Riêng tại TPHCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới cũng tăng.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.