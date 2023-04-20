Y tế thế giới: Ghi nhận 3 triệu ca mắc mới COVID-19 trong 28 ngày, hơn 23.000 trường hợp tử vong

Tin y tế 20/04/2023 08:22

WHO cảnh báo dịch bệnh Covid-19 có thể biến động trước khi virus phát triển theo hướng mà giới chuyên môn có thể đoán định.

Theo TTXVN, theo báo cáo của WHO, trong 28 ngày qua, cơ quan này nhận được báo cáo về 3 triệu ca mắc mới và thêm hơn 23.000 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Giám đốc bộ phận khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan cho biết số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 đang có xu hướng giảm, tuy nhiên con số này hiện vẫn ở còn ở mức cao.

Ông nhấn mạnh các virus gây bệnh hô hấp sẽ không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh lưu hành, mà chỉ suy giảm xuống mức "hoạt động" thấp hơn với khả năng đỉnh dịch xảy ra theo mùa.

Y tế thế giới: Ghi nhận 3 triệu ca mắc mới COVID-19 trong 28 ngày, hơn 23.000 trường hợp tử vong - Ảnh 1

Dịch bệnh này sẽ còn dai dẳng. Ảnh: Internet

Ông khẳng định WHO vẫn theo dõi sát tình hình dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh dịch bệnh này sẽ còn dai dẳng.

Ông Ryan cũng lưu ý virus gây bệnh COVID-19 sẽ không bị loại bỏ và giống như bệnh cúm, virus này sẽ vẫn gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng ở những người dễ bị tổn thương.

Một số quốc gia vẫn có lượng lớn những người dễ bị tổn thương chưa được tiêm phòng, trong khi ở những quốc gia khác, COVID-19 đã không còn là vấn đề y tế khẩn cấp.

Dự kiến, Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 sẽ nhóm họp vào đầu tháng Năm tới.

Như những cuộc học trước đó, cuộc họp lần này sẽ xem xét liệu dịch COVID-19 có còn gây ra Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) hay không - mức cảnh báo cao nhất của tổ chức y tế này.

Y tế thế giới: Ghi nhận 3 triệu ca mắc mới COVID-19 trong 28 ngày, hơn 23.000 trường hợp tử vong - Ảnh 2
 Nhiều người dân đã đến các cơ sở y tế để tìm hiểu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại. Ghi nhận tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố. Ảnh: Internet

Ở Việt Nam, tại Hà Nội, trước tình trạng số ca Covid-19 tăng liên tục trong những ngày qua, nhiều người dân đã đến các cơ sở y tế để tìm hiểu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại. Ghi nhận tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố.

Tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, những ngày vừa qua, số lượng người dân đăng ký tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 và mũi 4 tăng lên đáng kể, với hơn 1300 người đăng ký tiêm. Theo danh sách của các phường gửi về Trung tâm y tế, phần lớn là những người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Tương tự, số lượng người dân đăng ký tiêm vắc xin mũi nhắc lại cũng tăng lên đáng kể trong những ngày qua tại trạm Y tế Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Đã có hơn 1000 người dân đăng ký tiêm trong 1 tuần qua.

Vào tối ngày hôm qua, Hà Nội phát đi công văn hoả tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Mặt khác, rà soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế để được bố trí liều lượng.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm này, toàn thành phố đã tiêm được hơn 21 triệu mũi vaccine phòng Covid - 19 các loại. Hà Nội sẽ tiếp tục phân bổ thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca cho các quận, huyện thị để tiêm cho người dân vào cuối tuần này.

 

10 bệnh viện tại 4 tỉnh thành phía Nam sẽ đánh giá hiệu quả tiêm vaccine phòng COVID-19

10 bệnh viện tại 4 tỉnh thành phía Nam sẽ đánh giá hiệu quả tiêm vaccine phòng COVID-19

Mới đây, theo đề nghị của Viện Pasteur TP.HCM, mục tiêu của dự án nhằm đánh giá hiệu quả của việc tiêm đầy đủ các mũi vaccine cơ bản và tăng cường trong phòng ngừa các ca COVID-19 từ 12 tuổi trở lên phải nhập viện hoặc tử vong tại Việt Nam.

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