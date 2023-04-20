Chuyên gia: Tỉnh táo trước tin đồn dịch bệnh, không hoang mang, tích trữ thuốc khi dịch COVID-19 gia tăng

Tin y tế 20/04/2023 10:00

Các chuyên gia y tế cho rằng, các địa phương cần tăng cường, chủ động ứng phó với dịch bệnh, còn người dân cũng không nên quá hoang mang, tích trữ thuốc, test xét nghiệm…

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam thông tin trên báo Hà Nội Mới, hiện có rất nhiều người mắc Covid-19, có hoặc không có triệu chứng, tự test tại nhà. Thậm chí, nhiều người không xét nghiệm và không tới cơ sở y tế nên chưa có thống kê đầy đủ.

Trước sự gia tăng số ca mắc mới Covid-19, những ngày qua, trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin cho rằng, Việt Nam đã ghi nhận biến thể vi rút SARS-CoV-2 mới, độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên có tỷ lệ tử vong cao hơn. Điều này đã khiến không ít người hoang mang, lo lắng về một đợt dịch mới có nguy cơ bùng phát. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đều khẳng định, đây chỉ là tin đồn nhảm với nhiều nội dung không chính xác.

Chuyên gia: Tỉnh táo trước tin đồn dịch bệnh, không hoang mang, tích trữ thuốc khi dịch COVID-19 gia tăng - Ảnh 1

Tuy nhiên, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo không nên tùy tiện sử dụng những loại thuốc trôi nổi để tránh “tiền mất, tật mang”. Ảnh: Internet

Cùng với sự gia tăng số ca mắc mới, thị trường test kít xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, các loại thuốc điều trị và dự phòng cũng sôi động trở lại. Chủ một cửa hàng thuốc tại quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, nhiều người chỉ có dấu hiệu ho, sổ mũi… đã tìm mua test xét nghiệm nhanh để kiểm tra xem có nhiễm Covid-19 hay không.

Không chỉ test kit xét nghiệm, trên shop kinh doanh thuốc trực tuyến, nhiều mặt hàng như vitamin, thuốc điều trị, dự phòng Covid-19 cũng được rao bán nhiều. Chị Đỗ Hiền Trang (ở quận Long Biên, Hà Nội) đôn đáo nhờ bạn bè tìm mối mua thuốc “Liên Hoa Thanh Ôn” từng được cảnh báo nhập lậu từ Trung Quốc để tích trữ, dự phòng Covid-19. Sở dĩ có tâm lý như vậy là do chị đọc được những thông tin cảnh báo không chính thống được lan truyền trên mạng xã hội về đợt dịch lần này.

Tuy nhiên, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo không nên tùy tiện sử dụng những loại thuốc trôi nổi để tránh “tiền mất, tật mang”. 

Trước thực tế này, các chuyên gia khuyến cáo, người dân không chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tiêm vắc xin Covid-19 phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chuyên gia: Tỉnh táo trước tin đồn dịch bệnh, không hoang mang, tích trữ thuốc khi dịch COVID-19 gia tăng - Ảnh 2
Việt Nam vẫn cần chủ động trong công tác phòng, chống bệnh. Ảnh: Internet

Trên thế giới, làn sóng dịch vẫn giảm rồi lại tăng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần chủ động trong công tác phòng, chống bệnh. Còn người dân cần chú ý các vấn đề dự phòng như đeo khẩu trang ở nơi nguy cơ cao như: Bệnh viện, nơi tập trung đông người, trên phương tiện công cộng…, đồng thời, rửa tay khử khuẩn thường xuyên, không tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ...

Theo quy định của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19, các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng cho người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19; Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4.

Ngoài ra, việc bắt buộc đeo khẩu trang được quy định tại cơ sở y tế; nơi cách ly y tế; nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế; khi tham gia phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi...) hoặc tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người

Còn tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối; nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trường…), thì nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng được quy định phải đeo khẩu trang.

 

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Từ khóa:   tin y tế COVID-19 phòng dịch covid-19

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