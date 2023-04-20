Sau đám giỗ: Người tử vong, người nguy kịch

Tin y tế 20/04/2023 11:31

Ngày 19/4, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp nhận bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đừ người, mờ mắt nghi do ngộ độc

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 19/4, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa điều trị tích cực, cứu sống một trường hợp ngộ độc nặng sau khi uống rượu.

Được biết, nạn nhân là anh P. (43 tuổi), được chuyển từ một bệnh viện tư nhân ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến trong tình trạng rối loạn tri giác, lừ đừ, mắt mờ. Người nhà cho biết, vào ngày 17/4, anh P. cùng các thành viên trong gia đình có uống rượu ngâm chuối hột trong ngày giỗ người thân.

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Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu và nước tiểu bệnh nhân rất cao - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi nhậu, anh P. về nhà nghỉ ngơi, nhưng đến tối cùng ngày (17/4) thì bắt đầu thấy mệt. Đến ngày 18/4, anh bị nôn ói nhiều nên gia đình đưa đi bệnh viện ở Bình Dương. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc rượu nên chuyển tuyến trên, với chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, một người thân khác nhậu chung với anh P. cũng nôn ói nặng, không may đã tử vong.

Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân vào khoa Cấp cứu, sau đó chuyển khẩn lên khoa Bệnh Nhiệt đới. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh P. có tình trạng toan chuyển hóa nặng, tổn thương thận cấp. Bệnh nhân được gửi mẫu sang Trung tâm Pháp y TPHCM để làm xét nghiệm độc chất. Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu và nước tiểu lần lượt là 90,69 và 117,98 mg/dL.

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Người đàn ông hiện đang được theo dõi sát tại khoa Bệnh Nhiệt đới - Ảnh: Báo Thanh niên

Các xét nghiệm cho thấy toan chuyển hóa, tổn thương thận cấp, suy thận, kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu nước tiểu rất cao.

Ngay sau khi xác định tình trạng ngộ độc, bệnh nhân được chỉ định điều trị lọc máu kịp thời. Sau khi lọc máu ngắt quãng lần 1, bệnh nhân tỉnh, mắt nhìn rõ, tình trạng toan chuyển hóa cải thiện, đi tiểu được, thận cải thiện.

Hiện tai, tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi sau 24 giờ, nếu cải thiện sẽ được xuất viện.

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