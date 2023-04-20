Hà Nội: Lo lắng dịch COVID-19, nhiều người đăng ký tiêm vaccine mũi nhắc lại

Tin y tế 20/04/2023 11:39

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người dân đã đăng ký tiêm mũi vaccine nhắc lại.

Theo đó, Tại Hà Nội, trước tình trạng số ca Covid-19 tăng liên tục trong những ngày qua, nhiều người dân đã đến các cơ sở y tế để tìm hiểu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại. Ghi nhận tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố.

Tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, những ngày vừa qua, số lượng người dân đăng ký tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 và mũi 4 tăng lên đáng kể, với hơn 1300 người đăng ký tiêm. Theo danh sách của các phường gửi về Trung tâm y tế, phần lớn là những người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Hà Nội: Lo lắng dịch COVID-19, nhiều người đăng ký tiêm vaccine mũi nhắc lại - Ảnh 1
Đã có hơn 1000 người dân đăng ký tiêm trong 1 tuần qua. Ảnh: Internet

Tương tự, số lượng người dân đăng ký tiêm vắc xin mũi nhắc lại cũng tăng lên đáng kể trong những ngày qua tại trạm Y tế Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Đã có hơn 1000 người dân đăng ký tiêm trong 1 tuần qua.

Vào tối ngày hôm qua, Hà Nội phát đi công văn hoả tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Mặt khác, rà soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế để được bố trí liều lượng.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm này, toàn thành phố đã tiêm được hơn 21 triệu mũi vaccine phòng Covid - 19 các loại. Hà Nội sẽ tiếp tục phân bổ thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca cho các quận, huyện thị để tiêm cho người dân vào cuối tuần này.

Hà Nội: Lo lắng dịch COVID-19, nhiều người đăng ký tiêm vaccine mũi nhắc lại - Ảnh 2
Người dân đồng lòng phòng dịch. Ảnh: Internet

Tại HCM, theo Dân Trí, UBND TPHCM đã có công văn về việc này. Theo đó, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Riêng tại TPHCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới cũng tăng.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.

Nhiều trẻ nhập viện vì mắc sốt xuất huyết thể nặng ở TPHCM và miền Tây

Nhiều trẻ nhập viện vì mắc sốt xuất huyết thể nặng ở TPHCM và miền Tây

TP.HCM và nhiều tỉnh miền Tây đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, thậm chí nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng dịch covid-19 HCM Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 45 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg