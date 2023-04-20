Hà Nội: Lo lắng dịch COVID-19, nhiều người đăng ký tiêm vaccine mũi nhắc lại

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người dân đã đăng ký tiêm mũi vaccine nhắc lại.

Theo đó, Tại Hà Nội, trước tình trạng số ca Covid-19 tăng liên tục trong những ngày qua, nhiều người dân đã đến các cơ sở y tế để tìm hiểu tiêm vaccine Covid-19 mũi nhắc lại. Ghi nhận tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố. Tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, những ngày vừa qua, số lượng người dân đăng ký tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 và mũi 4 tăng lên đáng kể, với hơn 1300 người đăng ký tiêm. Theo danh sách của các phường gửi về Trung tâm y tế, phần lớn là những người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Đã có hơn 1000 người dân đăng ký tiêm trong 1 tuần qua. Ảnh: Internet Tương tự, số lượng người dân đăng ký tiêm vắc xin mũi nhắc lại cũng tăng lên đáng kể trong những ngày qua tại trạm Y tế Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Đã có hơn 1000 người dân đăng ký tiêm trong 1 tuần qua. Vào tối ngày hôm qua, Hà Nội phát đi công văn hoả tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Mặt khác, rà soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về Sở Y tế để được bố trí liều lượng.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm này, toàn thành phố đã tiêm được hơn 21 triệu mũi vaccine phòng Covid - 19 các loại. Hà Nội sẽ tiếp tục phân bổ thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca cho các quận, huyện thị để tiêm cho người dân vào cuối tuần này. Người dân đồng lòng phòng dịch. Ảnh: Internet Tại HCM, theo Dân Trí, UBND TPHCM đã có công văn về việc này. Theo đó, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Riêng tại TPHCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới cũng tăng. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục. Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ. Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh. Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.

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