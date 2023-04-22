Đây là trường hợp mắc bệnh Whitmore (vi khuẩn ăn thịt người) đầu tiên trên địa bàn tỉnh và chưa thể xác định được nguồn truyền bệnh. Whitmore có thời kỳ ủ bệnh kéo dài và khó xác định nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ địa bàn khác.

Dẫn tin từ Zingnews, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông, tình hình bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm khuẩn Whitmore trên địa bàn tỉnh đã ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục điều trị theo phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua đánh giá thực tế về môi trường nhà ở của bệnh nhân và các hộ lân cận, CDC Đắk Nông biết công tác vệ sinh không đảm bảo, chăn nuôi gia súc sát cạnh nhà, chất thải, nước thải sinh hoạt không được xử lý theo quy định…

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh, Trung tâm y tế huyện Cư Jut đã có mặt tại nhà bệnh nhân - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Ngoài ra, đây là trường hợp mắc bệnh Whitmore đầu tiên trên địa bàn tỉnh và chưa thể xác định được nguồn truyền bệnh. Whitmore có thời kỳ ủ bệnh kéo dài và khó xác định nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ địa bàn khác. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm nguồn nước và mẫu máu để có phương án xử lý tiếp theo, ngành y tế thực hiện khử khuẩn chuồng trại tại hộ gia đình và một số hộ lân cận bằng vôi bột, phun hoá chất khử khuẩn cloramin B. Đồng thời, người dân được hướng dẫn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, khu lao động, vệ sinh cá nhân và an toàn thực phẩm.

CDC tỉnh cũng kiến nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hướng dẫn thêm về công tác chuyên môn hỗ trợ tỉnh Đắk Nông trong việc xác định nguồn lây truyền bệnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh Whitmore, khuyến cáo người dân thông báo ngay cho ngành y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Lực lượng y tế có mặt tại nhà ông S - Ảnh: Báo Công Thương Dẫn tin từ báo Đời sống & Sức khỏe, trước đó, trên địa bàn huyện Cư Jut (tỉnh Đăk Nông) đã phát hiện một trường hợp bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei. Đây là trường hợp mắc bệnh Whitmore đầu tiên trên địa bàn huyện Cư Jut nói riêng và trên đìa bàn tỉnh nói chung. Cụ thể, nam bệnh nhân T.V.S. (SN 1957), dân tộc Kinh có địa chỉ tại thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông, nhận kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei, do Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trả lời vào ngày 19/4. Bệnh nhân có khối u vùng đỉnh đầu cách đây hơn 1 năm có đi khám ở nhiều nơi và được chẩn đoán là u mỡ. Trước khi nhập viện 4 ngày, bệnh nhân thấy đau tức nhiều tại khối u, sờ khối u thấy căng cứng, được người nhà đưa đến BVĐK Thiện Hạnh (tỉnh Đăk Lăk) thăm khám. Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh, Trung tâm y tế huyện Cư Jut đã có mặt tại nhà bệnh nhân để xác minh thông tin, hướng dẫn mọi người cách phòng bệnh và khử khuẩn, vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại và vệ sinh cá nhân. Trạm Y tế xã Nam Dong cũng đã có mặt để khử khuẩn chuồng trại bằng vôi bột và Cloramin B.

Ngày 22/4: Có 2.337 ca COVID-19 mới Bộ Y tế cho biết, có 2.337 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; Trong ngày có 532 bệnh nhân khỏi, cao nhất trong vài tuần qua; Hiện có 123 bệnh nhân thở oxy.

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