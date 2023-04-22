Khai thác bệnh sử, trước đó, người bệnh có mua thuốc giảm cân tại một tiệm thuốc tây ở địa phương với giá 450.000 đồng/ hộp. Sau 1 tháng sử dụng người bệnh giảm được 7kg nhưng cơ thể luôn mệt mỏi, tay chân lạnh.
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Theo thông tin từ báo Công thương, một nữ bệnh nhân 38 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, chẩn đoán sơ bộ viêm tụy cấp và đã được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chuyển lên khoa Nội tiết thận Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM).
Qua lấy máu xét nghiệm có lớp mỡ màu trắng đục như sữa. Kết quả cho thấy, nồng độ triglycerid trong máu bệnh nhân là 21.000 mg/dL, cao hơn 80 lần chỉ số thông thường. CT bụng cho kết quả viêm tụy cấp ở mức độ trung bình nặng.
Người bệnh nhanh chóng được lọc triglycerid. Nếu không kịp xử trí, bệnh nhân có thể vào viêm tụy cấp thể hoại tử, nguy cơ tử vong. Sau 2 ngày điều trị, nồng độ triglycerid đã về mức bình thường, bệnh nhân thoát cơn nguy kịch.
Theo thông tin từ báo Người Lao động, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi. Khai thác bệnh sử, trước đó, người bệnh có mua thuốc giảm cân tại một tiệm thuốc tây ở địa phương với giá 450.000 đồng/ hộp. Sau 1 tháng sử dụng người bệnh giảm được 7kg nhưng cơ thể luôn mệt mỏi, tay chân lạnh. Ba ngày trước nhập viện, bệnh nhân thấy bụng căng tức, khó chịu. Tưởng bị đau dạ dày nên người bệnh tự mua thuốc uống nhưng tình trạng nặng hơn phải đi cấp cứu.
Theo người phụ nữ cho biết, khi mua thuốc thời gian đầu uống có tác dụng rất nhanh, chị giảm ngay được 3-4kg nhưng cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, thấy có tác dụng giảm cân nên chị vẫn cố gắng duy trì uống thuốc theo hướng dẫn và giảm được 7kg sau một tháng nhưng sau đó tác dụng chậm lại, cơ thể mệt mỏi nhiều nên chị ngưng thuốc và tăng cân trở lại.
"Tôi mong phụ nữ muốn đẹp hãy chăm tập thể dục, đừng vội vàng sợ béo phì rồi hậu quả giống như tôi" - chị chia sẻ.
Theo bác sĩ Tuấn, không thể khẳng định thuốc giảm cân này là nguyên nhân gây ra tình trạng nguy kịch cho người phụ nữ. Tuy nhiên, đây có thể là một nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng viêm tụy cấp do tăng triglycerid.
Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp có 3 nguyên nhân: do rượu, sỏi và tăng triglycerid. Ở phụ nữ, nguyên nhân thứ 3 nhiều hơn ở nam giới. Ngoài ra, khi uống các thuốc không rõ nguồn gốc, gan và thận của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng, góp phần khiến quá trình chuyển hóa triglycerid không bình thường. Hậu quả là nồng độ này tăng cao.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ công dụng hay mức độ an toàn vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trước khi uống bất kỳ sản phẩm nào, đặc biệt là thuốc giảm cân, cần phải có ý kiến bác sĩ.