Nhiều trẻ em đối mặt nghiêm trọng với vấn đề sức khỏe vì cha mẹ từ chối sử dụng thuốc kháng sinh

Bé Vũ Vân Anh (2,5 tháng tuổi) được bố mẹ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lừ đừ, khó thở, thở lõm ngực, cơ thể có biểu hiện tím tái, nhịp tim 220 lần/phút. Sau 10 phút cấp cứu, thở oxy, bé phục hồi dần.

Tuy nhiên, thấy con không có dấu hiệu viêm phổi, phải sử dụng kháng sinh sớm sẽ nguy hiểm, dẫn tới kháng kháng sinh sau này, chị Nguyệt từ chối cho con nhập viện. Chiều cùng ngày, cháu bé đột nhiên khó thở, thở rít, dấu hiệu co lõm ngực nên người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cấp cứu.

Mẹ bé cho biết, sáng cùng ngày có đưa con đi khám tại bệnh viện quận vì trẻ mệt, thở khò khè, bú kém, kéo dài đã 3 ngày. Bé được bác sĩ tại đây kiểm tra, nghi ngờ viêm phổi, theo dõi viêm phế quản - tiểu phế quản, chỉ định nhập viện thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu và điều trị kháng sinh theo phác đồ dành cho trẻ sơ sinh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kết quả chụp X-quang cho thấy phổi trẻ có đám mờ tổn thương, viêm phổi nặng, có dấu hiệu suy hô hấp, nhiễm trùng huyết. Em bé được sử dụng kháng sinh 5 ngày, hồi phục xuất viện sau 7 ngày lưu viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.

Trẻ sơ sinh có bệnh lý được chăm sóc tại phòng hồi sức sơ sinh. Ảnh: Tuệ Diễm.

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Theo số liệu thống kê tại các nước châu Âu, cứ 1.000 trẻ sơ sinh có 40 trẻ bị viêm phổi cộng đồng. Tại Việt Nam, tỷ lệ này có thể cao hơn, cứ 500 trẻ dưới 5 tuổi nhập viện thì có 1 trẻ bị viêm phổi. Bệnh có thể gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi với tỷ lệ 9-15%.

Trẻ lớn bị viêm phổi có thể có triệu chứng cảnh báo như sốt cao, ho nhiều, thở mệt. Ở nhóm dưới 6 tháng tuổi thì bệnh diễn tiến chuyển nặng rất nhanh và dấu hiệu cảnh báo không điển hình, dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Trong trường hợp trẻ sơ sinh bị nhiễm khuẩn nhưng không điều trị kháng sinh kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và tử vong. Trẻ sơ sinh tử vong trong bệnh cảnh nhiễm khuẩn rất nhanh do sức đề kháng kém. Chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị có thể khiến tình trạng bệnh của trẻ diễn tiến rất nhanh và dẫn tới tử vong, nếu trẻ sống thì cũng có những biến chứng hết sức nguy hiểm như viêm màng não, ảnh hưởng đến phát triển tâm thần vận động cho bé về sau.

“Từ chối sử dụng kháng sinh cho trẻ khi có chỉ định có thể gây ra hậu quả khôn lường”, TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP HCM khuyến cáo.

Năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã có cảnh báo về tình hình kháng kháng sinh tại Việt Nam. Một nghiên cứu tiến hành tại các bệnh viện Việt Nam cho thấy một phần ba số bệnh nhân nội trú đã sử dụng thuốc kháng sinh không hợp lý trong quá trình nhập vi