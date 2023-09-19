Dùng kem chống nắng quá nhiều, cô gái thiếu hụt vitamin D, chỉ ho nhẹ cũng làm gãy xương sườn

Theo cô Lư, vài ngày trước, cô nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Khám sức khỏe của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, thông báo rằng kết quả chụp CT phổi cho thấy cô bị gãy xương sườn bên phải, yêu cầu tới khoa chỉnh hình càng sớm càng tốt.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Ettoday, cô Lư, 32 tuổi, đến từ Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) phát hiện ra vết gãy xương khi đi khám sức khỏe định kỳ. Sau khi nhận được kết quả khám, cô phát hoảng vì nguyên nhân sâu xa gây tình trạng này.

Nhận được kết quả chẩn đoán, cô Lư suy nghĩ một hồi mới nhớ ra mình bị ho dữ dội sau khi sốt. Đặc biệt, đêm trước khi đi khám, thời điểm thức giấc để tới bệnh viện, cô vẫn ho và đau đớn không chịu được ở xương sườn.

Vội vã đến bệnh viện, cô Lư nhận được chẩn đoán gãy xương hai xương sườn dù trước đó không hề bị ngã. Bác sỹ chỉ định khám thêm, phát hiện cô bị loãng xương.

Các bác sỹ cho rằng, bệnh loãng xương ở người trẻ có liên quan mật thiết đến thói quen làm việc và sinh hoạt, trong đó có việc chống nắng quá nhiều, lười vận động và nghiện các đồ uống kích thích như cola, cà phê.

Trong trường hợp của cô Lư, sau khi hỏi kỹ hơn, bác sỹ đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Hóa ra cô Lư rất chú ý đến việc giữ gìn ngoại hình và bôi kem chống nắng cực kỳ kỹ lưỡng. Mỗi khi ra ngoài, cô đều bôi rất nhiều kem chống nắng, bôi đi bôi lại và đội mũ chống nắng đầy đủ, mặc áo che kín người khiến cơ thể không có đủ vitamin D, dễ mệt mỏi, xương trở nên "giòn".

Bác sĩ Dương Tú Cầm, Trung tâm Khám sức khỏe Bệnh viện số 1 Hàng Châu cho biết, những trường hợp giống cô Lư không hiếm. Phần lớn trong số họ không được kiểm tra khi khám sức khỏe thường xuyện, bị gãy xương sau cơn ho dữ dội, chụp CT phổi cho thấy có vết nứt.

Nhìn chung, sự phát triển của xương đạt đến độ trưởng thành sau 20 tuổi. Đây cũng là lúc độ chắc khỏe của xương ở giai đoạn đỉnh cao. Tiến đến, khối lượng xương giảm dần sau tuổi 35 đối với nữ và 40 đối với nam, độ chắc của xương bắt đầu suy yếu.

Mọi người đều biết loãng xương là do thiếu canxi, nhưng nếu không có vitamin D, canxi chỉ có thể đi qua ruột chứ không được ruột non hấp thụ. Nếu như trước đây loãng xương được coi là căn bệnh của người trung niên và người cao tuổi thì nay, ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh loãng xương.

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Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, duy trì hàm lượng vitamin D tối ưu rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe xương, răng và miễn dịch tốt. Điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng phù hợp giữa khả năng chống nắng và tổng hợp vitamin D.

Để đạt được điều này, nên chọn loại kem chống nắng phù hợp với loại da của mình. Ví dụ, làn da trắng sẽ yêu cầu bảo vệ cao hơn làn da sẫm màu. Ngoài ra, nên ưu tiên các loại kem chống nắng phổ rộng, chống được cả tia UVA và UVB.

Khi dùng kem chống nắng, vẫn có thể dành ít thời gian để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thường 10-15 phút mỗi ngày (hoặc tùy theo tình hình địa phương và loại da) là đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D từ ánh nắng mặt trời.

Nếu gặp khó khăn trong việc tổng hợp đủ vitamin D từ ánh nắng mặt trời, hãy bổ sung vitamin D thông qua thực phẩm giàu vitamin D như cá hồi, cá mỡ như cá hồi, cá thu, sữa, trứng... Nếu lo lắng về mức vitamin D trong cơ thể, hãy thăm khám bác sĩ dinh dưỡng để được kiểm tra và tư vấn bổ sung vitamin D theo đúng liều lượng và cách dùng phù hợp.