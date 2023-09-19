Kiểm tra đột xuất nhà thuốc ở TP.HCM, phát hiện bán thuốc không rõ nguồn gốc

Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra Nhà thuốc My Châu 9 (địa chỉ: 18 TA16, tổ 18 khu phố 6, phường Thới An, quận 12, TPHCM) và phát hiện nhiều sai phạm.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tại thời điểm kiểm tra, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động. Cơ sở này không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và các thông tin liên quan theo quy định.

Nhà thuốc vừa bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt - Ảnh: Tiền Phong

Tiến hành kiểm tra đối với các mặt hàng thuốc đang được bán tại cơ sở, Thanh tra Sở Y tế phát hiện nhà thuốc này còn có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đăng ký lưu hành. Bên cạnh đó, nhà thuốc còn bán thuốc phải kê đơn khi người mua không có đơn thuốc.

Dẫn tin từ Người Đưa Tin, với các sai phạm trên, Thanh tra sở Y tế TP. HCM đã tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng đối với bà Nguyễn Ngọc Bích (chịu trách nhiệm chuyên môn của nhà thuốc My Châu 9). Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc không có đăng ký lưu hành và không rõ nguồn gốc, xuất xứ nói trên.

Nam thanh niên 21 tuổi ở TP.HCM bị thủng dạ dày vì lạm dụng thuốc giảm đau Nguyên nhân dẫn đến thủng dạ dày là viêm loét lành tính (stress, ăn uống, dùng thuốc kháng viêm có chứa corticoid ); ung thư; chấn thương (dao đâm) và thủ thuật can thiệp (nội soi tiêu hóa, dạ dày).

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