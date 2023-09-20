Áp lực học trường chuyên, nữ sinh cấp 3 ở Hà Nội học ngày học đêm, bị rối loạn lo âu, không thiết tha ăn uống: Bác sĩ nói gì?

Tin y tế 20/09/2023 06:20

Càng ngày nữ sinh càng thấy lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, thiếu ngủ và luôn trong tình trạng ngủ không sâu giấc. Em giấu bố mẹ về những suy nghĩ và những biểu hiện của mình nên bố mẹ cho rằng con vẫn bình thường. 

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, chiều 19/9, các bác sĩ Khoa Sức khoẻ vị thành niên, Bệnh viện Nhi TW cho hay Khoa vừa tiếp nhận thăm khám tâm lý trường hợp bệnh nhân M - một học sinh ở Hà Nội do áp lực học tập. M vốn là một học sinh giỏi, là niềm hy vọng của gia đình, bạn bè, thầy cô và luôn là tấm gương để các bạn noi theo. 

Tuy nhiên, từ khi đỗ vào cấp 3 là trường chuyên của tỉnh, em cảm thấy có quá nhiều sự cạnh tranh vì các bạn đều là học sinh giỏi và mức độ khó của chương trình học ngày càng cao. Sợ mình bị rơi xuống nhóm cuối của lớp, bạn bè và bố mẹ nghĩ mình kém cỏi nên M càng quyết tâm học suốt ngày đêm. Em thức thâu đêm để học, không còn tư tưởng làm việc gì khác, thậm chí không muốn ăn. 

Càng ngày M càng thấy lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, thiếu ngủ và luôn trong tình trạng ngủ không sâu giấc. M giấu bố mẹ về những suy nghĩ và những biểu hiện của mình nên bố mẹ cho rằng M vẫn bình thường. 

Tuy nhiên, gần đây bố mẹ nhận thấy M ngày càng gầy, giảm cân không rõ lý do nên lo lắng đưa trẻ đi khám.

Tại Khoa Sức khoẻ vị thành niên, Bệnh viện Nhi TW, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị rối loạn lo âu do liên quan đến những áp lực về học tập.

Áp lực học trường chuyên, nữ sinh cấp 3 ở Hà Nội học ngày học đêm, bị rối loạn lo âu, không thiết tha ăn uống: Bác sĩ nói gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Người Lao Động

Liên quan đến trường hợp trên, dẫn tin từ VietNamNet, theo Tiến sĩ Ngô Anh Vinh, Phó trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ căng thẳng, áp lực do học tập thường có các dấu hiệu thay đổi về tâm lý như: Căng thẳng, lo lắng, giảm hứng thú trong học tập, cô lập bản thân và không muốn giao tiếp với bạn bè và mọi người. Dần dần trẻ đánh mất niềm vui trong học tập, sợ đi học và không muốn đến trường.

Các biểu hiện cần lưu ý như mệt mỏi, mất ngủ, học kém tập trung, ăn uống kém. Nếu vấn đề này kéo dài có thể dẫn đến các rối loạn về tâm lý như lo âu, trầm cảm,… hoặc các bệnh lý về thể chất như suy nhược cơ thể, sụt cân.

Ở mức độ trầm cảm, lo âu, trẻ thường có hành vi và cảm xúc bất thường, như hay cáu gắt hoặc khóc lóc vô cớ, mệt mỏi, buồn chán, không giao tiếp với mọi người,… Trẻ có biểu hiện mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều, chán ăn, bỏ ăn.

Ngoài ra, trẻ hay có các triệu chứng cơ thể như đau bụng, đau đầu, đau ngực, tim đập nhanh, lo lắng quá mức, luôn trong trạng thái căng thẳng, hồi hộp.

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Từ khóa:   áp lực học tập stress trẻ bị căng thẳng tin y tế

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