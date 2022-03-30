Cụ thể, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm TAND quận 7 tháng 12/2021 đã xử phạt đúng người đúng tội, không oan sai. Về nội dung kháng cáo xin hưởng án treo, HĐXX xét bị cáo có thái độ ăn năn hối cải và có nộp các giấy tờ gia đình có công.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 30/3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, quê Tiền Giang, ngụ quận 7) sáu tháng án treo về tội "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, bị cáo Nhân được biết đến là người tự xưng “Ban chỉ đạo quận 7” với bảo vệ siêu thị vào cuối tháng 8/2021.

Do đó, HĐXX ghi nhận việc đại diện VKS xác định bị cáo Nhân nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng. Đồng thời, ông tham gia nhiều công tác thiện nguyện tại địa bàn thành phố nên toà đã chấp nhận kháng cáo và sửa án như trên.

Người đàn ông từng gây náo loạn siêu thị - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, trước đó, ngày 15/12, TAND quận 7 xử sơ thẩm đã tuyên phạt ông Nhân 6 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ". Đến ngày 28/12, ông Hồ Hữu Nhân đã gửi đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm.

Theo đơn kháng cáo, ông Nhân cho rằng bản thân không có ý thức chống người thi hành công vụ và hành vi của ông tuy có sai nhưng không phải là chống người thi hành công vụ, do đó việc TAND quận 7 kết tội là oan đối với ông.

Ông Nhân giải thích lý do dẫn đến việc cự cãi tại siêu thị xuất phát từ việc nóng lòng mua sữa cho con nhưng không mua được trong khi đã nỗ lực đăng ký online và những áp lực khác trong mùa dịch COVID-19 căng thẳng.

Theo ông Nhân, hành vi sai trái của ông chỉ diễn ra chưa được 2 phút (đoạn video ghi lại là 1 phút 49) là chấm dứt, hành động không lặp lại, không xảy ra xô đẩy, va chạm, dùng vũ lực với nhân viên siêu thị. Sau đó, ông Ngô Văn Dũng (an ninh siêu thị) đến ngăn cản, ông Nhân không nghĩ ông Dũng là nhân viên công vụ hay người thi hành công vụ vì siêu thị này là đơn vị kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân. Hơn nữa, việc ông Dũng không mặc đồng phục, bảng tên, thẻ nhận diện,… khiến ông Nhân không thể nào biết được vai trò của ông Dũng tại siêu thị thời điểm đó.

Ông Nhân thừa nhận bản thân có vi phạm chỉ thị về phòng chống dịch COVID-19, về quy định giãn cách nhưng đó là vi phạm hành chính, không phải là hành vi phạm tội.