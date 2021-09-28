Diễn biến mới vụ người đàn ông tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' gây náo loạn siêu thị khi không được vào mua hàng

Xã hội 28/09/2021 15:02

Công an quận 7, TP.HCM quyết định thay đổi tội danh đối với người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7", từ tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác sang tội chống người thi hành công vụ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 28/9, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) quận 7 đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can với Hồ Hữu N. (41 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội "Chống người thi hành công vụ"

Trước đó, người đàn ông này bị khởi tố về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác nhưng sau gần một tháng điều tra, xác minh, nhà chức trách đã quyết định thay đổi tội danh. Liên quan tới vụ việc này, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (luật sư của bị can N.) có kiến nghị gửi các cơ quan tố tụng quận 7 đề nghị đình chỉ điều tra bị can, áp dụng luật xử phạt vi phạm hành chính để xử phạt Hồ Hữu N. tương xứng với tính chất và mức độ hành vi vi phạm.

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Hình ảnh ông Nhân gây náo loạn tại siêu thị vào cuối tháng 8 vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip

Về vụ việc, trước đó, chiều 29/8, ông N. đã cầm một tấm thẻ, tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" liên tục quát tháo, xô xát với nhân viên bán hàng, bảo vệ tại siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza ở phường Tân Phong, quận 7.

Ngoài ra, ông N. còn liên tục đòi kiểm tra giấy tờ của nhân viên bảo vệ và dọa gọi cho Công an quận 7 xuống giải quyết, nếu không được vào siêu thị mua hàng.

Bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, người đàn ông này còn tháo khẩu trang đang đeo, thách thức nhân viên siêu thị chụp hình.

Khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Hữu N. không phải công chức, viên chức hay cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7.

Người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 khai báo 'do nóng giận vì không được mua hàng'

Người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 khai báo 'do nóng giận vì không được mua hàng'

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông H.H.N. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

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