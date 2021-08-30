Công an tìm ra người đàn ông xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' lấy thẻ công vụ ra dọa và lớn tiếng 'thằng nào làm gì được tôi'

Xã hội 30/08/2021 08:25

Theo xác minh bước đầu người đàn ông xưng “Ban chỉ đạo quận 7” là Phó Tổng Giám đốc của một Công ty ở TP.HCM.

Chiều 29/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi chung với người phụ nữ đến siêu thị Aeon trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7), đã lớn tiếng cãi vã với bảo vệ an ninh siêu thị này vì không mua được thực phẩm.

Đáng chú ý, trong clip, người đàn ông liên tục quát: "Ông ở đâu, tôi cho công an xuống gặp ông đó". An ninh bảo vệ siêu thị cũng bình tĩnh đáp lại mình là người quản lý ở đây, có gì từ từ nói, không được lớn tiếng với nhau như vậy.

Sau đó, người đàn ông này rút thẻ ra và xưng "Tui là ban chỉ đạo quận 7..." rồi lớn tiếng gây chuyện. Khi bảo vệ giải thích và yêu cầu người này ra ngoài, người đàn ông tiếp tục quát tháo rồi đưa ra chiếc thẻ, la lớn: "Tui là ban chỉ đạo. Giỡn mặt với tui hả. Tui cho công an xuống...", sau đó liên tục có nhiều hành động xông vào siêu thị và chỉ tay quát mắng nhân viên bảo vệ.

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Người đàn ông tự xưng là 'Ban chỉ đạo quận 7' xông vào siêu thị - Ảnh: Cắt từ clip

Khi bảo vệ siêu thị nói với người đàn ông cứ mời công an xuống và yêu cầu người này ra ngoài, người đàn ông tiếp tục thách thức: "Tui vào đây thằng nào làm gì tui", rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống. Người phụ nữ đi chung liên tục can ngăn nhưng ông này vẫn lớn tiếng và lao vào trong siêu thị, quát nạt nhân viên.

Sau đó, người này còn tháo bỏ khẩu trang, chỉ tay vào mặt bảo vệ siêu thị, nói: "Tui nói anh nghe, tui là Ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô". 

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo Lao động, ông Dương Giao Linh - Chánh Văn phòng UBND Q.7 cho biết, qua xác minh ban đầu thì người đàn ông trên không phải thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của quận.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, ông Võ Khắc Thái - Bí thư quận 7, TP.HCM cho biết, ông đã chỉ đạo cho Công an quận 7 truy tìm. Qua xác minh bước đầu, người đàn ông trên tên H.H.N - Phó Tổng Giám đốc của một Công ty ở TP.HCM. Xe ô tô ông N. sử dụng cũng đứng tên ông và người này đăng ký thường trú tại phường Tân Phong, quận 7.

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