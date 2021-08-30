Công an Hà Nội tăng cường thêm 6 tổ công tác đặc biệt để xử lý vi phạm về giãn cách, đảm bảo an ninh trật tự

Xã hội 30/08/2021 07:58

Công an TP. Hà Nội tăng cường thêm 6 tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Theo thông tin của Người Lao động, ngày 29/8, Công an TP. Hà Nội cho biết sẽ tăng cường thêm 6 tổ công tác đặc biệt nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Sau khi tăng cường thêm, tổng số tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an thành phố là 12 tổ. Theo đó, các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội và đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới. 

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Tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy đi đường của người dân - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của Tiền Phong, ngoài việc tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát, Công an TP. Hà Nội đề nghị trưởng Công an các quận, huyện, thị xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền rà soát, siết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố, khu dân cư, các thôn, xóm, khu chung cư, khu đô thị,… để quản lý người và phương tiện ra ngoài tham gia giao thông không có lý do và có phương án điều chỉnh nếu chốt hoạt động không hiệu quả.

Tại các chốt ra vào cửa ngõ Thủ đô, Công an TP. Hà Nội cũng tiếp tục kiểm chặt người, phương tiện tại 23 chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào Thủ đô và các chốt kiểm soát tại đường ngang, ngõ tắt giáp ranh với các tỉnh; quá trình kiểm soát đảm bảo chặt chẽ, tuyệt đối không để các trường hợp lợi dụng xe “ưu tiên” để đưa người ra, vào Thành phố không đúng quy định.

Trước đó, ngày 16/8, Công an TP. Hà Nội lập thêm 6 tổ tuần tra kiểm soát gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an địa bàn… trên các tuyến đường nhằm xử lý vi phạm về giãn cách xã hội.

 

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