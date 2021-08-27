Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố bằng hình thức phát sóng truyền hình trực tiếp

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố, tổ chức tại 1 trường học trên địa bàn, phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Nhằm tạo khí thế, động viên tinh thần cho các trường trong năm học mới nhưng vẫn tuân thủ quy định phòng chống dịch, không tụ tập đông người, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố đối với toàn thể học sinh, các bậc phụ huynh và đội ngũ giáo viên, nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội quyết định sẽ tổ chức Lễ Khai giảng chung cho toàn Thành phố. Cụ thể, Lễ Khai giảng được tổ chức từ 7h30 - 8h30 ngày 5/9/2021 (Chủ Nhật), được tổ chức tại 1 trường trên địa bàn Thành phố và phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2; kênh phát thanh sóng FM...) để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, CMHS của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn Thành phố được theo dõi.

Sau khi kết thúc Lễ Khai giảng, các trường học, các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến, thực hiện trên nên tảng dạy học trực tuyến của đơn vị từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9/2021. Trong bối cảnh dịch bệnh, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam quyết định sẽ tổ chức Lễ Khai giảng chung cho toàn TP. Hà Nội - Ảnh minh họa: Internet Căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học; các nhà trường, cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố.

Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục triển khai phổ biến, truyền tải thông tin về Lễ Khai giảng do Thành phố tổ chức đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS biết và bố trí theo dõi qua các phương tiện phát sóng của Đài PTTH Hà Nội. Tham mưu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng, ban liên quan phối hợp trong công tác truyền thông với nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống phát thanh, truyền thanh của các phường, xã... để tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường và lịch phát sóng Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 trên truyền hình và các kênh phát sóng của Đài PTTH Hà Nội. Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến theo Kế hoạch dạy học của trường/lớp ngay từ ngày 6/9/2021 theo Khung thời gian năm học và Thời khóa biểu của đơn vị trong thời gian học sinh không đến trường để phòng chống dịch Covid-19. Riêng đối với cấp học mầm non: Trong thời gian trẻ mầm non dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh theo quy định, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.

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