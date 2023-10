Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố bằng hình thức phát sóng truyền hình trực tiếp

Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục triển khai phổ biến, truyền tải thông tin về Lễ Khai giảng do Thành phố tổ chức đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS biết và bố trí theo dõi qua các phương tiện phát sóng của Đài PTTH Hà Nội.

Tham mưu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng, ban liên quan phối hợp trong công tác truyền thông với nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống phát thanh, truyền thanh của các phường, xã... để tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường và lịch phát sóng Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 trên truyền hình và các kênh phát sóng của Đài PTTH Hà Nội.

Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến theo Kế hoạch dạy học của trường/lớp ngay từ ngày 6/9/2021 theo Khung thời gian năm học và Thời khóa biểu của đơn vị trong thời gian học sinh không đến trường để phòng chống dịch Covid-19.

Riêng đối với cấp học mầm non: Trong thời gian trẻ mầm non dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh theo quy định, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.