Chồng vi phạm Chỉ thị 16, vợ bức xúc lên Facebook xúc phạm công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Xã hội 24/08/2021 09:45

Sau khi chồng bị lập biên bản vi phạm ra đường không lý do cần thiết, tạm giữ xe, người vợ bức xúc lên mạng xã hội đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ chống dịch.

Theo thông tin của Vietnamnet, ngày 23/8, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã làm việc với bà S.T.L. (SN 1989, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) - chủ tài khoản Facebook “Thị Lài” về việc liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội.

Cụ thể, trước đó, tối 22/8, trên Facebook xuất hiện bài viết của tài khoản "Thị Lài" kèm nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an trong việc xử lý trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chưa dừng lại, tài khoản cá nhân này sau đó còn chia sẻ nội dung bài viết vào nhiều hội nhóm ở thị xã Phú Mỹ và thu hút hàng chục lượt bình luận.

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Công an thị xã Phú Mỹ làm việc với bà L. - Ảnh: Vietnamnet

Qua xác minh, chiều 22/8, Tổ tuần tra phòng, chống dịch Công an phường Mỹ Xuân tuần tra, kiểm soát thì phát hiện ông P.M.D. (SN 1986) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và còn bỏ chạy khi gặp Tổ tuần tra. Khi bị bắt lại, ông D. không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh ra đường với lý do cần thiết trong thời gian giãn cách nên Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe.

Tại buổi làm việc với công an, bà L. cho biết, do bức xúc vì chồng là ông D. đi mua thuốc cho con mà bị xử phạt nên đã đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng công an lên mạng xã hội. Sau khi được giải thích, bà L. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm, đồng thời đăng bài xin lỗi, đính chính.

Công an thị xã Phú Mỹ đã lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định.

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