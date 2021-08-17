Vừa xuống giãn cách theo Chỉ thị 15, Buôn Ma Thuột đã ghi nhận chùm 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Xã hội 17/08/2021 14:12

Một người tới bệnh viện khám bệnh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, ngành Y tế đã tiến hành truy vết và ghi nhận thêm 6 ca mắc trong cộng đồng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 17/8, thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk xác định 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột. Được biết, trước đó, ngày 16/8, ông T.Q.S (53 tuổi, trú đường Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất) thấy mệt trong người nên đã đến Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột khám thì phát hiện dương tính với Covid-19.

Sau đó, ngành Y tế đã lấy thêm mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến người đàn ông này và phát hiện thêm 6 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có con gái ông S. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, ngành Y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực liên quan đến các ca mắc bệnh trên.

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Lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến chùm ca mắc ở phường Thành Nhất - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của báo Người Lao động, bác sĩ Võ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột, qua điều tra dịch tễ cho thấy, từ ngày 1/8 đến nay, những trường hợp nói trên đã đi rất nhiều nơi. Tất cả những địa điểm liên quan đến trường hợp các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn và đưa những trường hợp tiếp xúc gần đến khu cách ly tập trung.

Hiện cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2, đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly theo quy định; điều tra nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh trên.

Đáng nói, TP.Buôn Ma Thuột vừa kết thúc Chỉ thị 16 vào ngày 14/8, và được UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định áp dụng Chỉ thị 15 kèm nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

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