Thừa Thiên - Huế xử phạt và cách ly có phí với người dân trở về tỉnh từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Xã hội 17/08/2021 13:06

Thừa Thiên - Huế thông báo sẽ xử phạt, cách ly thu phí đối với người dân về từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Theo cổng thông tin của tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 17/8, Ban Chỉ đao phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vừa có thông báo về việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 17/8, Thừa Thiên - Huế sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và cách ly có thu phí đối với công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị người dân hãy thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách "Ai ở đâu ở đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

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Ban Chỉ đao phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh vừa có thông báo về việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch - Ảnh: Cổng thông tin Thừa Thiên - Huế

Theo thông tin của VTC news, tối ngày 16/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện thêm 8 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 1 ca trong cộng đồng; 6 ca trong khu cách ly tập trung và 1 ca chuyển từ Bệnh viện TP.HCM ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. 

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế tính từ ngày 28/4 đến nay là 327 (có 10 ca điều trị khỏi bệnh). Trong đó, chuyển từ tỉnh/thành phố khác đến 5, tại cộng đồng 21, phát hiện tại chốt kiểm soát y tế 2 và tại khu cách ly 299. 

Hiện Thừa Thiên - Huế có 10.324 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và tại nơi lưu trú. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 14 trường hợp, tại nơi lưu trú 3.221 (số vào trong ngày 16/8 là 290) và tại khu cách ly tập trung 7.089 (số vào trong ngày 16/8 là 356 và số ta là 2.896).

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