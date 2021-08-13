Trong khi 3 cháu bé trèo cây hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ, 1 trong 3 cháu bé đã tử vong.

Theo Gia đình và Xã hội đưa tin, ngày 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), đã đến thăm, động viên và chia sẻ với sự mất mát của gia đình cháu bé ở xã Hồng Bắc không may bị ong vò vẽ đốt tử vong.

Trước đó vào chiều 11/8, 3 cháu bé ở thôn A Sóc (xã Hồng Bắc) rủ nhau trèo lên cây nhãn chơi nhưng không may đụng trúng tổ ong vò vẽ. Sau đó, các cháu bé bị đàn ong bao vây tấn công.

Lãnh đạo UBND huyện chia sẻ, trao quà cho người thân nạn nhân - Ảnh: Gia đình.net

Liên quan đến vụ việc, Công an nhân dân thông tin thêm ngay sau đó người thân phát hiện, cả 3 cháu đã được người nhà đưa xuống TP. Huế (cách huyện A Lưới khoảng 80 km) để cấp cứu. Mặc dù, các bác sĩ đã rất tận sức cứu chữa cho các em nhưng đến sáng 12/8, bé gái S.T (6 tuổi) đã tử vong với hơn 10 vết đốt.

Ngày 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cùng đại diện phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé bị tử vong. Hiện, 2 cháu bé còn lại vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.

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