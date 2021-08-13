Khởi tố, bắt giam người phụ nữ 'bênh' chồng vi phạm Chỉ thị 16, 'hổ báo' đánh cả Công an đang chống dịch

Xã hội 13/08/2021 12:10

Thấy chồng bị tổ phòng, chống dịch Covid-19 lập biên bản vì ra đường khi không cần thiết, người vợ buông lời xúc phạm và đánh một công an xã.

Thông tin trên Vietnamnet sáng 13/8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ở ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng hơn 16 giờ ngày 3/8, tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4, huyện Phú Tân trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh lộ 951, khi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc thì phát hiện ông Nguyễn Phú C. (50 tuổi, ngụ tổ 8, ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc) chạy xe máy hướng Hòa Lạc - Phú Hiệp nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Khởi tố, bắt giam người phụ nữ 'bênh' chồng vi phạm Chỉ thị 16, 'hổ báo' đánh cả Công an đang chống dịch - Ảnh 1
Bà Tuyền bị khởi tố về hành vi "chống người thi hành công vụ" - Ảnh: Một thế giới

 Tại đây, ông C. trình bày “do ở nhà buồn nên đến nhà của thằng em chơi”. Vì vậy, tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết. Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản thì vợ của ông C. là bà Tuyền đến, dùng lời lẽ thô tục và chửi bới.

Mặc dù được mọi người giải thích nhưng bà Tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục. Lúc này, tổ công tác tiến hành mời bà Tuyền về trụ sở Công an xã làm việc thì bà Tuyền xông đến đánh công an viên, buộc lòng lực lượng tuần tra phải khống chế đưa về trụ sở để lập biên làm rõ vụ việc chống người thi hành công vụ.

Khởi tố, bắt giam người phụ nữ 'bênh' chồng vi phạm Chỉ thị 16, 'hổ báo' đánh cả Công an đang chống dịch - Ảnh 2
Người phụ nữ "liều" đanh cả Công an đang chống dịch - Ảnh: Vietnamenet

 Theo Zing, từ ngày 15/4 đến nay, toàn tỉnh An Giang có 753 F0, trong đó 3 trường hợp tái dương tính. Đã có 234 người mắc Covid-19 tại tỉnh này được điều trị khỏi bệnh.

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