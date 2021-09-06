Diễn biến mới vụ người đàn ông tự xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch quận 7’ làm loạn ở siêu thị

Xã hội 06/09/2021 14:19

Cơ quan điều tra đã chấp thuận cấp giấy chứng nhận cho luật sư bào chữa cho bị can Hồ Hữu N. - người tự xưng "Ban chỉ đạo chống dịch" làm náo loạn siêu thị tại quận 7, TPHCM.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TPHCM) đã chấp thuận cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) - người bào chữa cho bị can Hồ Hữu N..

Trước đó, ngày 31/8, ông Hồ Hữu N. (SN 1982, ngụ quận 7, TPHCM) bị Cơ quan CSĐT Công an quận 7 khởi tố về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bật, vị trí công tác”. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT quận 7 còn ban hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Hữu N. từ ngày 31/8 đến ngày 29/10 để phục vụ việc xác minh, điều tra.

Tối 5/9, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho hay: “Hành vi của Hồ Hữu N. là đáng bị phê phán và xử lý nhưng khởi tố hình sự thì chưa thuyết phục về mặt đạo lý và pháp lý”.

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Ông Nhân rút thẻ và tự xưng là Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận 7 - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Báo Giao thông, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hồ Hữu N. để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Cụ thể, ông N. là người đã dùng thẻ xưng là “ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7” quậy ở siêu thị Aeon Citimart trên đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 gây xôn xao dư luận.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 29/8, ông N. lái ô tô chở theo vợ từ chung cư đến siêu thị để mua sữa cho con. Tại đây, vợ ông N. được nhân viên siêu thị hướng dẫn đặt hàng online vì siêu thị không bán hàng trực tiếp cho khách.

Không đồng ý trước việc này, vợ ông N. đã xin gặp quản lý siêu thị thì nhân viên báo cho quản lý là ông Phạm Hoàng Tâm ra gặp. Lúc này, ông Tâm giải thích vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên siêu thị chỉ bán hàng online. Sau đó, vợ ông N. báo lại cho ông N. biết.

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Ông N. làm việc với Công an quận 7 - Ảnh: Báo Giao thông

Lúc này, ông N. mới tức giận trực tiếp cầm thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7" để vào siêu thị nói chuyện. Tuy nhiên, ông Ngô Văn Dũng - Trưởng phòng kiểm soát nội bộ của siêu thị đã giải thích: Để phòng chống dịch, siêu thị chỉ bán hàng online.

Trong khi nói chuyện qua lại, ông N. liên tục lấy thẻ ra, quát: "Tui là ban chỉ đạo quận 7" rồi dọa gọi Công an quận 7 xuống để "xử lý" những người cản trở, thái độ hăm doạ.

Sau đó, ông N. hất dây giăng phòng chống dịch, rồi tự ý bước vào trong siêu thị. Ông Dũng yêu cầu ra ngoài nhưng ông Nhân không chấp hành mà đi sâu vào bên trong siêu thị, hét lớn đòi gặp bảo vệ tòa nhà giải quyết, lớn tiếng thách thức.

Theo cơ quan chức năng, ông N. không được "ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7" cấp thẻ công vụ. Qua bước đầu xác minh, thẻ công vụ mà ông Nhân sử dụng do một người bạn đưa cho ông để thuận tiện cho việc đi lại.

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Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông H.H.N. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

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