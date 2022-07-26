Hoa hậu Thùy Tiên giản dị khi trang điểm nhẹ, không mang vương miện trong chuyến tình nguyện ở Romania

Hậu trường 26/07/2022 11:56

Mới đây, nàng hậu đã tiếp tục hành trình khi đến Romania để thăm những trẻ em, người dân đang đi lánh nạn vì ảnh hưởng của chiến sự.

Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ấp ủ nhiều kế hoạch thiện nguyện tại quê nhà Việt Nam lẫn quốc tế. Sau khi kết thúc chuyến công tác trong nhiệm kỳ ở Angola và một số nước châu Âu, mới đây, nàng hậu đã tiếp tục hành trình khi đến Romania để thăm những trẻ em, người dân đang đi lánh nạn vì ảnh hưởng của chiến sự.

Hoa hậu Thùy Tiên giản dị khi trang điểm nhẹ, không mang vương miện trong chuyến tình nguyện ở Romania - Ảnh 1
Nàng hậu đến Romania để thăm những trẻ em, người dân đang đi lánh nạn vì ảnh hưởng của chiến sự - Ảnh: Internet

Trong chuyến đi, Thùy Tiên gây ấn tượng với người bản địa khi ăn mặc giản dị, không trang điểm cầu kỳ hay cũng không mang vương miện 12 tỷ đồng để thu hút sự chú ý. Nàng hậu Việt với tác phong thoải mái gần gũi, thậm chí là còn làm trò, không ngại làm xấu hình tượng để chơi đùa cùng các em nhỏ tại đây. Nhìn vào hành trình của Thùy Tiên, người hâm mộ không ngừng cảm thấy tự hào.

Hoa hậu Thùy Tiên giản dị khi trang điểm nhẹ, không mang vương miện trong chuyến tình nguyện ở Romania - Ảnh 2
 
Hoa hậu Thùy Tiên giản dị khi trang điểm nhẹ, không mang vương miện trong chuyến tình nguyện ở Romania - Ảnh 3
Thùy Tiên gây ấn tượng với người bản địa khi ăn mặc giản dị, không trang điểm cầu kỳ hay cũng không mang vương miện 12 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Thùy Tiên cũng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng với những lịch trình dày đặc ở nước ngoài. Bên cạnh chuyến công tác đến Anh và Bồ Đào Nha, nàng hậu còn tạo nên cơn sốt khi kết hợp với YouTuber Quang Linh Vlog để tổ chức thiện nguyện tại Angola.

Theo đó, Thùy Tiên đã xây dựng cho người dân ở nơi này 2 giếng nước, phát nhiều phần quà tặng. Trong chuyến thiện nguyện, người đẹp sinh năm 1998 vẫn gây ấn tượng với sự giản dị, không đội vương miện để tránh tạo khoảng cách.

Hoa hậu Thùy Tiên giản dị khi trang điểm nhẹ, không mang vương miện trong chuyến tình nguyện ở Romania - Ảnh 4
Thùy Tiên gây ấn tượng với người bản địa khi ăn mặc giản dị, không trang điểm cầu kỳ hay cũng không mang vương miện 12 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trong chuyến đi Angola làm thiện nguyện, Thùy Tiên được dân tình liên tục "đẩy thuyền" với Quang Linh. Nàng hậu cũng lên tiếng rằng: "Tiên cảm thấy rất vui vì Tiên và anh Linh nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ mọi người. Nhưng có một điều hơi lo sợ một chút vì sự việc này bị đẩy đi quá xa thì mọi người sẽ nghĩ rằng mục đích chính của chuyến đi không phải làm từ thiện".

Hoa hậu Thùy Tiên giản dị khi trang điểm nhẹ, không mang vương miện trong chuyến tình nguyện ở Romania - Ảnh 5
Thùy Tiên đã thực hiện rất nhiều dự án từ trong nước cho đến Quốc tế - Ảnh: Internet

Kể từ lúc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cho đến thời điểm hiện tại, Thùy Tiên đã thực hiện rất nhiều dự án từ trong nước cho đến Quốc tế. Nhất là trong chuyến Latin Tour, Thùy Tiên có cơ hội đến nhiều quốc gia tại Châu Mỹ, cô tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại nơi mà cô đặt chân đến.

Trong các lần thiện nguyện, Hoa hậu Thùy tiên không ngại “lăn xả” khiêng vác quà cho các gia đình khó khăn và chơi đùa cùng trẻ em. Chính nét đẹp tự nhiên lẫn thái độ thân thiện đã giúp người đẹp Việt Nam ghi điểm trong mắt công chúng.

Thùy Tiên liên tục cho thấy sức ảnh hưởng của bản thân ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, nàng hậu còn mong muốn đi đến nhiều Quốc gia trên thế giới để giúp đỡ được nhiều hơn, lan tỏa tình yêu thương đến khắp nơi để thực hiện sứ mệnh của một Hoa hậu đồng thời hiện thực hóa lời nói của mình. 

Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền'

Quang Linh Vlog 'niêm phong' vật dụng Thùy Tiên từng dùng ở Angola, lý do khiến Netizen lại được dịp 'đẩy thuyền'

Trong một buổi livestream, Quang Linh cho biết mình đã niêm phong các đồ vật mà Thùy Tiên từng dùng để...làm kỷ niệm.

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Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa hậu Thùy Tiên tình nguyện

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