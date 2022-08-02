Uống nước, việc làm đơn giản mỗi ngày mang lại vô số lợi ích nhưng nhiều người thường bỏ qua

Nước chiếm 60% trọng lượng cơ thể con người, việc uống nước có tác dụng vô cùng lớn trong việc giữ cơ thể của chúng ta khoẻ mạnh. Sau đây là những tác dụng cực kỳ hữu ích của nước.

Cơ thể loại bỏ các chất dư thừa, độc hại nhờ mồ hôi, nước tiểu và phân. Nước là thành phần chính của mồ hôi và nước tiểu. Nước cũng có một lượng nhất định trong phân để ngừa táo bón. Ruột già cũng có vai trò hấp thu, nên nếu chừng nào phân còn chưa ra khỏi hậu môn. Chừng đó, các chất độc còn có khả năng được tái hấp thu, xâm nhập vào máu. Nhiều chất độc, từ ngoài hoặc do chính cơ thể sinh ra được loại bỏ qua nước tiểu. Uống nhiều nước khiến cơ thể loại bỏ chất độc nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước là cách đơn giản để giữ cho trái tim khỏe mạnh. Trái tim bơm máu đến toàn bộ cơ thể, vì vậy khi cung cấp đủ nước, máu sẽ bơm dễ dàng hơn và giảm bớt căng thẳng cho tim. Cùng với việc ăn uống có lợi cho tim, uống nước trong ngày sẽ hỗ trợ tim và mọi cơ quan quan trọng khác.

3. Tăng chức năng của não và duy trì năng lượng

Các nghiên cứu cho thấy ngay cả mất nước nhẹ (1-3% trọng lượng cơ thể) có thể làm giảm nhiều chức năng não. Bạn có thể cảm thấy tụt mood, giảm tập trung, trí nhớ. Các cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn. Sự mệt mỏi và lo âu cũng tăng theo.

Ảnh minh họa: Internet

Trong điều kiện bình thường, không nóng, không tập luyện, cơ thể cũng mất một lượng nước không nhận biết. Nước này mất đi qua hơi thở, qua da, nước tiểu, phân. Vì thể bạn cần bổ sung nước thường xuyên bất chấp có đang ngồi phòng máy lạnh. Với người già và trẻ em, họ sẽ nhạy cảm hơn với việc mất nước. Thay đổi tâm trạng, suy giảm trí nhớ đã được ghi nhận ở lứa tuổi này dù chỉ mất nước nhẹ.

4. Giảm sỏi thận

Có bằng chứng cho rằng, uống nhiều nước có thể giúp ngăn ngừa tái phát ở những người trước đây bị sỏi thận. Lượng chất lỏng cao hơn làm tăng lượng nước tiểu đi qua thận.

Điều này làm loãng nồng độ khoáng chất, do đó ngăn chặn được sự hình thành của sỏi, khiến chúng ít có khả năng kết tinh và hình thành cục.