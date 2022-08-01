Các tư thế yoga đơn giản lại hiệu quả để giảm đau nửa đầu mà bạn không nên bỏ qua

Sức khỏe 01/08/2022 08:41

Đau nửa đầu dù nhẹ hay nặng bạn cũng không nên bỏ qua mà chủ quan. Nó không chỉ là một triệu chứng mà mức độ đau nghiêm trọng khác nhau ở mỗi người nên rất khó để biết trước những nguy hiểm nào đang đe dọa sức khỏe bạn. 

Các tư thế yoga đơn giản lại hiệu quả để giảm đau nửa đầu mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị đau đầu dữ dội cản trở các hoạt động hàng ngày của bạn, bạn nên đi khám. Phần lớn các cơn đau đầu là nhẹ. Mười trong số hàng trăm nguyên nhân là nghiêm trọng, trong khi 90 nguyên nhân còn lại là tự giới hạn và không cần can thiệp y khoa nếu biết cách điều trị.

Đau nửa đầu là gì?

Đau đầu dữ dội kèm theo buồn nôn, nôn mửa và nhạy cảm, thường kéo dài đến một ngày hoặc hơn được gọi là chứng đau nửa đầu. Vùng đầu chứa nhiều cấu trúc bên trong và xung quanh nó có thể gây đau đầu. Bất kỳ ai bị đau răng, đau cổ, đau đầu do xoang hoặc các bệnh khác đều có thể bị đau đầu.

Các tư thế yoga đơn giản lại hiệu quả để giảm đau nửa đầu mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khả năng dự đoán khi nào họ bị đau đầu của một người được gọi là khả năng tiên đoán. Bởi vì nó là một triệu chứng rất chung chung, nó đòi hỏi sự hiểu biết kỹ lưỡng về cách nó bắt đầu, nó tiến triển như thế nào và có bao nhiêu loại thuốc đã được sử dụng. 

Chứng đau nửa đầu là duy nhất đối với mỗi cá nhân. Chúng xảy ra theo từng giai đoạn ở nhiều người.

Các nghiên cứu của chuyên gia tiết lộ rằng yoga có thể giúp giảm đau nửa đầu một cách tự nhiên. Yoga là một kỹ thuật đã có từ nhiều thế kỷ trước, khuyến khích cuộc sống toàn diện thông qua nhiều tư thế và kỹ thuật thở. Một vài phút thực hành hàng ngày các tư thế yoga đơn giản này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho cơn đau nửa đầu tiếp theo. Sau đây là một số kỹ thuật yoga đơn giản giúp khắc phục hiệu quả chứng đau nửa đầu.

Yoga cũng là một kỹ thuật không có tác dụng phụ giúp điều trị chứng đau nửa đầu.

Hastapadasana (Cúi gập người về phía trước)

Các tư thế yoga đơn giản lại hiệu quả để giảm đau nửa đầu mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế thế tay-chân này kéo căng mọi cơ lưng trên cơ thể.

  • Đứng với chân của bạn và cánh tay của bạn hãy để dọc theo cơ thể của bạn.
  • Cân bằng trọng lượng của bạn trên cả hai chân.
  • Hít vào và giơ cao cánh tay của bạn.
  • Cúi người về phía trước và hạ xuống về phía chân của bạn trong khi thở ra.
  • Giữ nguyên tư thế trong 20-30 giây đồng thời hít thở sâu.
  • Duy trì cột sống và chân thẳng bằng cách chống tay xuống sàn, bên cạnh bàn chân hoặc trên chân của bạn.
  • Khi thở ra, di chuyển lồng ngực về phía đầu gối, nâng hông và xương cụt, ấn gót chân xuống, đồng thời thư giãn và di chuyển đầu về phía bàn chân. Tiếp tục hít thở sâu.
  • Trong khi hít vào, mở rộng cánh tay của bạn về phía trước và hướng lên trên và từ từ vươn lên đến vị trí đứng.
  • Thở ra, nâng cao cánh tay sang hai bên.

Tư thế này không nên được thực hiện bởi những người bị chấn thương lưng dưới, viêm cột sống, đau cổ hoặc bất kỳ loại vấn đề nào khác về lưng và cột sống.

Setu Bandhasana (Tư thế hình cầu)

Các tư thế yoga đơn giản lại hiệu quả để giảm đau nửa đầu mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cây cầu này ngay lập tức làm dịu cơn mệt mỏi trở lại.

  • Nằm ngửa.
  • Gập đầu gối lại và đặt hai bàn chân trên sàn cách nhau khoảng cách bằng hông, cách xương chậu 10-12 inch với đầu gối và mắt cá chân của bạn trên một đường thẳng.
  • Giữ cánh tay của bạn dọc theo cơ thể của bạn, lòng bàn tay buông xuống.
  • Hít vào và từ từ nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên khỏi sàn, chạm ngực vào cằm mà không hạ cằm xuống và nâng đỡ trọng lượng của bạn bằng vai, cánh tay và bàn chân. Ở tư thế này, hãy cảm thấy phần dưới của bạn cứng lên. Hai đùi song song với nhau và sàn.
  • Nếu muốn, bạn có thể đan xen các ngón tay và chống tay xuống sàn để nâng cơ thể lên cao hơn nữa hoặc có thể dùng lòng bàn tay đỡ lưng.
  • Tiếp tục thở bình thường.
  • Giữ nguyên tư thế trong một hoặc hai phút trước khi nhẹ nhàng thả lỏng.

Shishuasana (Tư thế trẻ em)

Các tư thế yoga đơn giản lại hiệu quả để giảm đau nửa đầu mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế của một đứa trẻ thường được gọi là tư thế nghỉ ngơi, là một tư thế thư giãn hiệu quả.

  • Đầu tiên, hãy bắt đầu với vị trí ngồi. Cúi người về phía trước và hạ trán xuống sàn trong khi vẫn giữ hông trên gót chân.
  • Giữ cánh tay của bạn dọc theo cơ thể, lòng bàn tay hướng lên và bàn tay trên sàn. (Nếu điều này quá khó, hãy đặt một nắm đấm lên trên tay kia và đặt trán lên chúng.)
  • Ép ngực về phía đùi.
  • Giữ vị trí này.
  • Đi lên từ từ để ngồi trên gót chân của bạn.

Marjariasana (Căng cơ)

Các tư thế yoga đơn giản lại hiệu quả để giảm đau nửa đầu mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế này giúp tăng lưu thông máu trong khi thư giãn đầu óc.

  • Nằm xuống bằng bốn chân. Giữ thăng bằng trên đầu gối và lòng bàn tay.
  • Duy trì mối quan hệ vuông góc giữa cánh tay và sàn nhà, đặt tay trực tiếp dưới vai và đặt trên mặt đất, đầu gối của bạn phải rộng bằng hông và thẳng.
  • Nâng cằm và ngửa đầu ra sau khi hít vào, đẩy rốn xuống dưới và nâng cao xương cụt.
  • Hít thở sâu trong khi giữ tư thế này.
  • Cúi cằm vào ngực và ưỡn lưng lên khi thở ra.
  • Giữ nguyên tư thế này và hít thở sâu.
  • Lặp lại vị trí.

Tư thế này cũng giúp tăng độ linh hoạt của cột sống.

Theo Femina

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