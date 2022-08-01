Các loại thực phẩm được ví như "thần dược" có công dụng giải độc gan hiệu quả, giá lại cực kì "hạt dẻ"

Sức khỏe 01/08/2022 08:27

Không cần dùng các loại thực phẩm chức năng đắt tiền, chỉ cần trong mỗi bữa ăn bổ sung những thực phẩm sau là bạn sẽ có một lá gan khỏe mạnh.

Giải độc gan với một chế độ ăn uống lành mạnh được xem là lựa chọn an toàn và hiệu quả. Sau đây là các loại thực phẩm mà bạn không nên bỏ qua để có một lá gan khỏe mạnh.

1. Nghệ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết củ nghệ là một siêu thực phẩm khác được biết đến trên toàn cầu phổ biến vì những lợi ích đặc biệt của nó đối với cơ thể con người. Đồng thời, nghệ giúp cải thiện sức khỏe của gan và rất giàu chất chống oxy hóa, chống viêm, giảm nguy cơ ung thư, tăng cường miễn dịch, v.v..

Các loại thực phẩm được ví như 'thần dược' có công dụng giải độc gan hiệu quả, giá lại cực kì 'hạt dẻ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Trà xanh

Nhắc đến trà xanh, người ta thường nghĩ đến một tách trà nóng với hương thơm đặc trưng, đem lại cảm giác sảng khoái cho tinh thần. Ngoài ra, trà xanh còn là một loại “thần dược” giúp ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. Catechin, chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều trong trà xanh, rất tốt cho sức khỏe của gan. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, trà xanh có tác dụng giúp ngăn ngừa và giảm lượng mỡ thừa tích tụ trong gan, do đó hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Các loại thực phẩm được ví như 'thần dược' có công dụng giải độc gan hiệu quả, giá lại cực kì 'hạt dẻ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tiêu thụ một lượng trà xanh vừa phải hằng ngày còn có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ gan khỏi những căn bệnh nguy hiểm như ung thư gan.

3. Các loại trái cây có múi

Các loại thực phẩm được ví như 'thần dược' có công dụng giải độc gan hiệu quả, giá lại cực kì 'hạt dẻ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, chanh, ... rất giàu vitamin C. Một chế độ ăn uống giàu vitamin C đảm bảo giải độc tốt hơn cho gan của chúng ta. Ngoài ra, các loại trái cây giàu vitamin C còn giúp tăng cường chất đề kháng cho con người, phòng ngừa bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp...

4. Tỏi

Các loại thực phẩm được ví như 'thần dược' có công dụng giải độc gan hiệu quả, giá lại cực kì 'hạt dẻ' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi còn được xem như một vị thuốc vàng giúp chữa lành các bệnh về gan. Tỏi giúp kích hoạt các enzyme trong gan, hỗ trợ gan đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể. Loại thực phẩm này còn chứa một lượng lớn allicin và selenium, hai hợp chất tự nhiên giúp tăng cường khả năng giải độc gan. Bên cạnh đó, hàm lượng methionine có nhiều trong tỏi có tác dụng thúc đẩy quá trình hòa tan mỡ trong gan và ngăn ngừa tổn thương gan do độc tố và viêm nhiễm.

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