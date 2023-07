Giải độc gan với một chế độ ăn uống lành mạnh được xem là lựa chọn an toàn và hiệu quả. Sau đây là các loại thực phẩm mà bạn không nên bỏ qua để có một lá gan khỏe mạnh.

Nhắc đến trà xanh, người ta thường nghĩ đến một tách trà nóng với hương thơm đặc trưng, đem lại cảm giác sảng khoái cho tinh thần. Ngoài ra, trà xanh còn là một loại “thần dược” giúp ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. Catechin, chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều trong trà xanh, rất tốt cho sức khỏe của gan. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, trà xanh có tác dụng giúp ngăn ngừa và giảm lượng mỡ thừa tích tụ trong gan, do đó hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tiêu thụ một lượng trà xanh vừa phải hằng ngày còn có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ gan khỏi những căn bệnh nguy hiểm như ung thư gan.

3. Các loại trái cây có múi

Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, chanh, ... rất giàu vitamin C. Một chế độ ăn uống giàu vitamin C đảm bảo giải độc tốt hơn cho gan của chúng ta. Ngoài ra, các loại trái cây giàu vitamin C còn giúp tăng cường chất đề kháng cho con người, phòng ngừa bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp...

4. Tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi còn được xem như một vị thuốc vàng giúp chữa lành các bệnh về gan. Tỏi giúp kích hoạt các enzyme trong gan, hỗ trợ gan đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể. Loại thực phẩm này còn chứa một lượng lớn allicin và selenium, hai hợp chất tự nhiên giúp tăng cường khả năng giải độc gan. Bên cạnh đó, hàm lượng methionine có nhiều trong tỏi có tác dụng thúc đẩy quá trình hòa tan mỡ trong gan và ngăn ngừa tổn thương gan do độc tố và viêm nhiễm.