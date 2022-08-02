Top 4 thói quen xấu trước khi đi ngủ đang ngấm ngầm gây hại cho sức khỏe mà hầu hết người trẻ đều mắc phải

Sức khỏe 02/08/2022 18:06

Những thói quen dưới đây không chỉ khiến cho chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo mà còn tổn hại cho sức khỏe lâu dài.

1. Ăn trước khi ngủ hoặc ăn rất trễ

Thông thường, mọi người nên tránh bất kỳ thức ăn nào, ngay cả nước trước khi đi ngủ. Bởi vì khi ăn tối muộn hoặc ăn khuya thì lượng thức ăn này sẽ không kịp tiêu hóa hết trước khi đi ngủ. Lúc này, máu sẽ phải tập trung ở dạ dày để nó có thể làm việc vào thời gian đáng ra được nghỉ ngơi. Dẫn đến lượng máu cung cấp cho các tế bào và mô thần kinh trong não giảm, dễ sinh ra hưng phấn làm khó ngủ, hay thức giấc.

Top 4 thói quen xấu trước khi đi ngủ đang ngấm ngầm gây hại cho sức khỏe mà hầu hết người trẻ đều mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu bạn uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, thận cần chuyển hóa nước để tạo ra một lượng lớn nước tiểu. Khi nước tiểu trong bàng quang bị lấp đầy quá mức, dù đã bước vào trạng thái ngủ, bạn rất dễ bị tỉnh giấc. Một số người trở nên thức giấc sau khi ra khỏi giường để đi tiểu và rất khó ngủ trở lại.

Đặc biệt, rối loạn giấc ngủ sẽ trầm trọng hơn nếu bạn ăn quá no hoặc ăn cay, đồ ăn nêm nếm đậm đà. Bởi vì cả hai trường hợp này đều làm tăng nguy cơ trào ngược axit và chứng ợ nóng.Từ đó khiến bạn trằn trọc ,khó ngủ, dễ tỉnh giấc và mệt mỏi khi thức dậy. Nên nếu bạn buộc phải ăn ngay trước khi đi ngủ, hãy ăn những món ít cay hơn và với khẩu phần nhỏ hơn.

2. Ăn quá no trước khi ngủ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn buổi tối cách giờ đi ngủ khoảng 3 tiếng, đồng thời trong bữa ăn chỉ nên ăn no đến 7 phần, điều này không chỉ giúp cơ thể không bị tích mỡ mà còn giúp đường ruột và dạ dày hồi phục tốt.

Top 4 thói quen xấu trước khi đi ngủ đang ngấm ngầm gây hại cho sức khỏe mà hầu hết người trẻ đều mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có nhiều người có thói quen ăn no trước khi đi ngủ, ăn quá nhiều thức ăn sẽ làm tăng gánh nặng lên dạ dày và máu trong dạ dày sẽ chậm lại, khiến lượng máu cung cấp sẽ không đủ. Mặt khác, quá nhiều thực phẩm cũng dễ gây ra tình trạng chảy xệ dạ dày và tiết quá nhiều axit dạ dày. Nó cũng có thể gây loét dạ dày, axit dạ dày và các phản ứng khác làm tổn thương cho cơ thể.

3. Nghịch điện thoại rất lâu trước khi ngủ

Hiện nay, rất nhiều người bị hội chứng “nomophobia” (no mobile phone phobia) – Hội chứng ám ảnh khi không có điện thoại di động. Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng sẽ gây ức chế cơ thể sản xuất ra melatonin – một loại hormon được sinh ra từ tuyến yên đóng vai trò quan trọng trong điều hòa giấc ngủ của con người.

Top 4 thói quen xấu trước khi đi ngủ đang ngấm ngầm gây hại cho sức khỏe mà hầu hết người trẻ đều mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc sử dụng điện thoại trước khi đỉ ngủ có thể khiến bạn bị rối loạn giấc ngủ, giảm sút trí nhớ, và nhiều tác hại khác đến sức khỏe. Để hạn chế tác hại của màn hình điện thoại đến mắt, chúng ta cần đặt điện thoại cách mắt ít nhất 40cm, hạ độ sáng của màn hình vào buổi tối để giảm thiểu nguồn ánh sáng tác động lên cơ thể.

4. Uống rượu trước khi ngủ

Top 4 thói quen xấu trước khi đi ngủ đang ngấm ngầm gây hại cho sức khỏe mà hầu hết người trẻ đều mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người có thói quen uống rượu trước khi ngủ để ngủ nhanh hơn. Tuy nhiên, trong rượu có chứa rất nhiều chất có hại như methanol, chì... Những chất này sau khi hấp thụ vào cơ thể, cần dựa vào chức năng giải độc của gan mới có thể thể bài tiết ra. Ban ngày cơ thể người diễn ra quá trình trao đổi chất rất mạnh, độc tố trong rượu khá dễ dàng được gan bài tiết (qua mồ hôi và đi tiểu), nhưng uống rượu trước khi đi ngủ vào ban đêm, cơ thể diễn ra qua trình trao đổi chất giảm chậm, chức năng giải độc của gan cũng yếu đi, vì thế các chất độc, hại dễ dàng được tích tụ và ngấm sâu, gây hại cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan.

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