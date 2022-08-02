Tác dụng "thần thánh" của gạo lứt, chị em chuyển từ gạo trắng sang gạo lứt ngay lập tức nếu những ưu điểm này

Chuyển sang ăn gạo lứt thay gạo trắng còn giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể cân đối vì chất xơ trong gạo lứt tạo cảm giác no nên bạn sẽ ít ăn vặt các thực phẩm không lành mạnh hơn. Gạo lứt giúp giảm cân và phát huy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, gạo lứt có chứa mangan giúp hỗ trợ sự tổng hợp chất béo của cơ thể.

Một nghiên cứu trên tạp chí Nghiên cứu Dinh dưỡng năm 2008 cũng công nhận hiệu quả của việc dùng gạo lứt trong việc điều chỉnh cân nặng và cải thiện hoạt tính enzyme oxy hóa ở phụ nữ béo phì. Do đó, nếu bạn đang băn khoăn ăn gạo lứt có tốt không thì đừng ngần ngại mua về chế biến ngay nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt chứa các chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh như flavonoid, axit phytic, polyphenol...ngăn ngừa tổn thương tế vào do gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình phát triển của các tế bào ung thư. Không chỉ vậy, những người bị ung thư sau khi kết thúc điều trị cũng có thể ăn gạo lứt để tránh bệnh tái phát.

3. Giàu chất chống oxy hóa

Ảnh minh họa: Internet

Đây là là một trong những bí mật được giữ kín nhất về gạo lứt. Thường kết hợp các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa với quả việt quất, dâu tây và các loại trái cây khác và các loại rau. Khả năng chống oxy hóa của gạo lứt phải xếp vào hạng siêu sao.

4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu khác trên Tạp chí Archives of Internal Medicine năm 2010 cho biết việc sử dụng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt thay cho gạo trắng giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng bệnh nhân bị tiểu đường tuýp 2 nên bổ sung carbohydrate từ gạo lứt thay vì gạo trắng.

5. Giảm cholesterol máu

Ảnh minh họa: Internet

Do không bị mất "tính trọn vẹn" của gạo thông qua quá trình tinh chế. Gạo lứt nguyên hạt được chứng minh là làm giảm sự tích tụ các mảng bám động mạch và giảm nguy cơ bệnh tim và cholesterol máu cao.