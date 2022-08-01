Sinh tố chuối, "thần dược" đến từ thiên nhiên, rẻ tiền lại dễ chế biến, công dụng thứ 2 khiến chị em thích mê ly

Theo chuyên gia dinh dưỡng Vưu Vĩ Minh, điều quan trọng nhất để giảm cân là giảm lượng calo nạp vào. Có nhiều người thức dậy quá muộn để chuẩn bị đồ ăn sáng, mà mua đồ bán sẵn hoặc ăn uống tùy tiện bên ngoài vừa dễ tăng cân lại không đủ dinh dưỡng. Lúc này nên dùng sinh tố chuối sữa thay cho bữa sáng. Vì chuối giàu chất xơ và cacbonhydrat, sữa lại có đủ chất đạm nên món này no lâu, lại rất bổ dưỡng.

Hàm lượng vitamin B6, vitamin C và lượng nước dồi dào trong sinh tố chuối sẽ giúp dưỡng ẩm làn da các chị em tốt nhất. Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng trong chuối còn giúp ngăn ngừa sự lão hóa làn da mặt, tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn xuất hiện các vết nám, vết nhăn trên da.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ chuối còn có tác dụng trị mụn đầu đen vô cùng hiệu quả. Nó sẽ giúp mụn tiêu biến, các vết sưng trên mặt nhanh chóng xẹp xuống và mau lành hơn.

3. Giúp phục hồi sau tập luyện

Chẳng hạn, ăn một lượng protein tốt sau khi tập thể dục có thể giúp sửa chữa các mô và thúc đẩy tổng hợp cơ bắp. Tiêu thụ carbs cũng có thể xây dựng lại cấu trúc của glycogen trong cơ bắp, nó có thể đã bị phá vỡ để lấy nhiên liệu trong quá trình tập luyện.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, sữa thường được khuyên dùng như một món ăn nhẹ sau tập luyện do hàm lượng protein chất lượng cao tương tự như whey và casein. Chuối cũng là một lựa chọn tuyệt vời có thể giúp cung cấp carbs để thay thế glycogen trong cơ bắp.

4. Hỗ trợ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối hoặc sử dụng sinh tố chuối nhiều rất tốt cho trái tim của bạn. Lượng Kali dồi dào trong chuối sẽ giúp tăng cường điện giải, tạo dòng điện kích thích trái tim đập liên tục. Ngoài ra các chất khoáng cần thiết trong sinh tố chuối giúp hệ tim mạch thêm khỏe mạnh hơn.