Nỗi lo về các vấn đề xương khớp, đặc biệt như việc đau nhức xương, thấp khớp, thoái hóa khớp thường xảy đến với phụ nữ trung niên . Khi bước qua độ tuổi 40, vấn đề về xương khớp ngày càng trở nên báo động bởi lẽ tình trạng này ngày càng khó điều trị. Trải qua hàng ngàn thế kỷ, con người thật may mắn vì tìm được những sản phẩm bổ sung cho xương khớp, chúng đặc biệt có lợi vì dồi dào canxi. Để chăm sóc sức khỏe xương khớp, phụ nữ trung niên có thể bổ sung các thực phẩm không khó tìm kiếm này cho cơ thể.

Nằm trong danh sách những thực phẩm chứa canxi hàng đầu lại ‘rẻ như cho’. Đậu phụ chính là nguồn thực phẩm giúp phụ nữ trung niên có thể tăng cường sức khỏe xương khớp, đặc biệt thường được người ăn chay trường thay thế như các thực phẩm có lợi. Đậu phụ làm từ đậu nành, vì 1 cup đậu nành non ( 246gr) chứa khoảng 10% lượng canxi cơ thể cần mỗi ngày giúp bạn nhận được 86% lượng canxi được đề nghị chỉ trong 1 nửa cốc. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị bạn có thể sử dụng đậu phụ, có lợi cho xương khớp. Ngoài ra, nguyên liệu này cũng rất giàu protein, bổ sung folate cho cơ thể. Đậu phụ không có cholesterol và cũng không có gluten nên rất tốt cho sức khỏe.

Trong số các loại rau, các loại rau họ cải rất giàu chất dinh dưỡng. Các loại rau họ cải là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời cho những người ăn kiêng dựa trên thực vật. Chỉ cần ăn 1 chén cũng cung cấp đủ 1/4 lượng canxi khuyến cáo hàng ngày. Các loại rau như: cải xoăn, cải bó xôi, cải rổ, xà lách, bông cải xanh, bắp cải và các loại rau lá xanh khác còn cung cấp vitamin A, B, K và nhiều vitamin khác nữa. Đồng thời sắt, muối kali và magnesium, cũng như các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại.

Các loại rau họ cải như cải xoă, cải búp, cải bó xôi có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Bạn có thể bổ sung mỗi ngày cho việc tăng cường miễn dịch, phytochemical giúp thanh lọc cơ thể và tiêu diệt các tế bào gốc tự do chuyên phá hoại DNA, có thể ức chế tế bào ung thư từ lúc bắt đầu hình thành.

3/ Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm lý tưởng có thể ngăn ngừa loãng xương. Bởi trong trứng rất giàu vitamin, canxi, selen và folate - đây đều là những thành phần cấu tạo xương, giúp bảo vệ sức khỏe của xương, đặc biệt có thể làm cho tóc và móng tay khỏe mạnh. Ngoài ra protein và một số chất dinh dưỡng khác giúp cải thiện sức khỏe xương hiệu quả

4/ Khoai lang

Một củ khoai lớn chứa 68mg canxi. Đây chính là một trong những thực phẩm lành mạnh mà hầu hết những người tập gym thường bổ sung cho mình. Ngoài ra, khoai lang là nguồn cung cấp tốt cho canxi, kali, vitamin A và C tốt cho hệ miễn dịch, chống lão hóa, cải thiện tình trạng thị lực cho sức khỏe.

Bạn có thể bổ sung khoai lang mỗi ngày. Ảnh: Internet

5/ Mộc nhĩ

Mộc nhĩ (tai của gỗ) còn gọi là nấm mèo, nấm tai mèo, thường mọc trên cây gỗ mục ẩm ướt. Theo các chuyên gia thì trong 100g mộc nhĩ sẽ có chứa các thành phần hóa học sau: chất béo lipid 0.2g, 293.1 Kcal, 65g đường glucid, protein 10.6g, 375mg canxi, 5.8g tro, 185mg sắt, 0.03mg carotene và 201mg phốt pho.

Vì lượng canxi dồi dào, mộc nhĩ rất tốt cho sức khỏe của xương khớp. Ngoài ra, mộc nhĩ rất giàu chất xơ giúp chống táo bón, hỗ trợ hệ tiêu hóa đào thải thức ăn, hạ đường huyết. Thành phần axit nucleic trong mộc nhĩ cũng có thể giảm lượng cholesterol và triglyceride trong máu. Dùng liên tục có thể làm sạch phổi và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Đây là món ăn được khuyến khích dành cho những người thích hút thuốc, vì mộc nhĩ đen có vai trò làm sạch phổi, ăn nhiều sẽ có tác dụng vệ sinh phổi, nhuận phổi một cách tối ưu.

6/ Cá mòi

Cá mòi là một trong những thực phẩm được khuyên bổ sung tốt cho việc phòng ngừa loãng xương. Ngoài các loại cá béo giàu chất dinh dưỡng như vitamin D, canxi thì cá mòi cũng dồi dào canxi không kém sữa. 1 hộp cá mòi 85gram chứa khoảng 325mg canxi lành mạnh. Trong đó, xương của nó chứa canxi quan trọng nhất, bạn có thể ăn cả con cá và chọn những nhãn hiệu chế biến cá còn cả xương kích thích cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn.

7/ Vừng

Hầu hết các phụ nữ không ăn hạt mè sau khi bước vào thời kỳ mãn kinh. Hạt mè là một trong những liệu pháp giúp điều hòa kinh nguyệt, giúp chị em có kinh nguyệt đều đặn. Tuy nhiên, ngay cả trong giai đoạn mãn kinh, các chị em phụ nữ cũng nên ăn hạt mè vì đây là nguồn canxi dồi dào. Trong hạt mè (vừng) được chỉ ra chứa lượng 1 muỗng canh chứa 87,8 mg, tương đương 9% nhu cầu hàng ngày. 1 muỗng canh hạt vừng nhỏ xíu này chứa nhiều canxi tương đương 1 nửa cốc sữa. Bạn có thể bổ sung những chất dinh dưỡng tốt nhất trên hành tinh có trong món ăn này.