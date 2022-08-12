Một số gia đình chú trọng hơn vào bữa ăn tối, do bữa ăn này đủ thời gian để chuẩn bị nhất trong ngày. Một số người độc thân lại chọn cho mình cách… không ăn bữa tối. Hầu như các phương pháp trên đều đi ngược lại chức năng hoạt động của cơ thể, có phần gây ra những bất lợi. Thậm chí, ăn tối vô thức có thể phát sinh bệnh tật và gây hại đến các chức năng của cơ thể. 3 lời khuyên thiết thực dành cho bữa tối giúp tiêu diệt tế bào ung thư, ngăn ngừa bệnh tim mạch và sống thọ được chỉ ra là:

Người ta thường nhắc: ‘Hãy ăn sáng như một vị Vua, ăn trưa như Hoàng tử và ăn tối như kẻ ăn mày’. Mục đích để nhấn mạnh việc chúng ta nên ăn sáng đầy đủ, ăn tối ít lại nhưng vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều làm ngược lại.

Tiến sĩ Kahleova (Trường Đại học Y tế cộng đồng Loma Linda ở Califonia) và nhóm của cô đã phân tích dữ liệu nghiên cứu và chỉ ra rằng: Thực chất, việc ăn bữa ăn tối quá thịnh soạn sẽ dẫn đế n nguy cơ tăng BMI cao. Trong khi đó, những người ăn bữa sáng thịnh soạn đã giảm chỉ số BMI đáng kể so với những người ăn bữa trưa lớn.

Theo nghiên cứu, nếu ăn uống đầy đủ vào bữa sáng giúp giảm cân, thậm chí ăn cả các món ăn vặt thì ăn tối lại ngược lại. Giáo sư Jakubowicz, tác giả của The Big Breakfast Diet cho hay thêm: "Ăn các loại thực phẩm dinh dưỡng sai thời điểm có thể không chỉ làm ảnh hưởng đến quá trình giảm cân mà còn gây hại cho cơ thể". Nghiên cứu của ông đã chỉ ra nhóm người ăn tối nhiều dinh dưỡng khiến cơ thể phải dung nạp nhiều chất béo trong cơ thể hơn.

Ăn thịt và ăn thực phẩm có hàm lượng calo cao vào bữa tối thực sự có thể đem lại nguy cơ béo phì, mắc bệnh tim. Thay vào đó, ăn nhẹ, chẳng hạn như ăn nhiều rau hoặc một số thực phẩm ít calo, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hạn chế ăn thịt đỏ vào bữa tối. Ảnh: Internet

Theo một nhóm nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Y Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), những người ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế vào bữa tối, hoặc ăn quá ít hoặc không ăn ngũ cốc nguyên hạt, có nguy cơ bị đau thắt ngực tăng là 63% và 47%. Ăn quá nhiều protein động vật có liên quan đến việc tăng 44% nguy cơ bị đau thắt ngực và bệnh tim. Nếu bữa tối chủ yếu là đồ chay và ăn nhạt hơn, nguy cơ mắc bệnh tim sẽ giảm khoảng 10%.

Do đó, chúng ta nên cân nhắc các thức ăn nạp vào cơ thể, hạn chế tối đa thịt đỏ, đặc biệt là vào buổi tối.

Giảm ăn tối muộn, giảm nguy cơ bị ung thư

Trên thực tế, ăn tối sớm hơn sẽ có hiệu quả giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, và ngược lại, ăn tối càng muộn càng nguy hiểm!

Một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Toàn cầu thuộc Đại học Barcelona ở Tây Ban Nha cho thấy khoảng cách giữa bữa tối và giấc ngủ càng ngắn thì nguy cơ mắc bệnh ung thư càng cao. Theo dữ liệu, ăn tối trước 9 giờ tối có thể giảm trung bình 18% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư vú ở nữ giới só với ăn tối sau 10 giờ tối. Nếu khoảng thời gian giữa bữa tối và lúc đi ngủ có thể cách nhau hơn 2 tiếng thì tốt cho sức khỏe hơn, và tỷ lệ mắc hai loại ung thư này có thể giảm trung bình 20%.

Thời gian tốt nhất để ăn tối là cách giờ đi ngủ 3 giờ. Điều này là thời gian đủ để cơ thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng, nếu kết hợp một số bài tập nhẹ giúp giảm lượng calo và thực phẩm nhanh được chuyển hóa.

Thời gian tốt nhất để ăn tối là cách giờ đi ngủ 3 giờ. Ảnh: Internet

Xét về thời gian để tiêu hóa hết thức ăn là 3-4 giờ thì thời gian ăn tối tốt nhất là 6 giờ đến 7 giờ tối. Đặc biệt đối với những người làm thêm giờ có thể chuẩn bị những bữa ăn nhẹ để no bụng và đảm bảo sức khỏe.

Do đó, chúng ta cân nhắc việc ăn tối càng sớm càng tốt, tránh dư thừa các gốc tự do có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, khiến lượng đường trong máu thay đổi, nguy cơ ung thư tăng lên.

Không ăn tối quá nhiều để có giấc ngủ ngon

Y học Trung Quốc cho rằng, dạ dày khó chịu, ngủ không ngon, hệ thống tiêu hóa của con người cần được nghỉ ngơi đúng thời gian, mới có thể duy trì hoạt động bình thường. Nếu ăn quá nhiều trước khi đi ngủ, hệ thống tiêu hóa không có thời gian nghỉ ngơi, sửa chữa, cuối cùng sẽ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thực tế, ăn quá no vào bữa tối dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và các bệnh khác mà còn làm giảm chất lượng giấc ngủ do dạ dày và ruột hoạt động liên tục. Bạn có thể bị mất ngủ và mơ nhiều hơn, dễ bị suy nhược thần kinh, về lâu dài cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Ăn quá no trước khi đi ngủ còn khiến bạn mệt mỏi vì tình trạng tiêu hóa và hấp thụ không hết lượng thức ăn đã ăn.

Do đó, tốt nhất bạn nên ăn ở mức vừa phải để giữ thể trạng khỏe mạnh hơn nhờ việc ăn tối đúng cách.

Ngoài ra, bạn cũng nên kiêng ăn ngọt trước khi đi ngủ: Theo phân tích y tế, ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ, ngoài việc tăng chất béo, điều quan trọng hơn là gây hại cho cơ thể. Điều này là do đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến các hormone có lợi cho sức khỏe, cản trở sự tiết hormone tăng trưởng. Ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ cũng sẽ làm tăng lượng đường trong máu, theo thời gian sẽ gây ra bệnh tiểu đường.

Uống 1 ly nước ấm trước khi ngủ: Việc uống 1 ly nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn. Khi bạn uống một ly nước trước khi đi ngủ, làm loãng độ nhớt của máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim đột ngột, đau thắt ngực, huyết khối não tốt cho sức khỏe. Khi bạn uống có thể bỏ trong nước ấm thêm một ít mật ong. Đây là một trong những cách ăn uống giúp con người tăng sức đề kháng và trường thọ tốt nhất.