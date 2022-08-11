‘3 nên - 3 không’ người trường thọ làm trước khi đi ngủ: xua đuổi bệnh tật, loại bỏ độc tố, trẻ lâu không tưởng

Sức khỏe 11/08/2022 16:42

Bạn biết đấy, để có một sức khỏe tốt, con người phải trả giá rất đắt. Bởi lẽ để phòng bệnh thay vì chữa bệnh chúng ta cũng đã tốn nhiều thời gian và công sức.

Bằng nhiều cách có thể, con người nỗ lực duy trì sức khỏe, tăng cường năng lượng để làm việc, điều đó đặc biệt nhắc đến những thói quen sinh hoạt có lợi. Với người sống thọ, trước giờ đi ngủ họ sẽ duy trì những thói quen tốt. Nếu bạn cũng có đủ những thói quen sau đây thì chắc chắn bạn có tiềm năng trường thọ rất lớn.

‘3 nên’ trước khi đi ngủ có ích cho sức khỏe và tuổi thọ

Ngâm chân trước khi đi ngủ

Trong y học cổ truyền, phương pháp ngâm chân nước ấm là một liệu pháp trị bệnh thông dụng. Vì bàn chân được ví như ‘trái tim thứ hai’ của con người, ngâm chân nước ấm là một trong số những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất vì nhờ mang lại nhiều lợi ích rất tốt cho sức khỏe. Ngâm chân trước khi đi ngủ có thể giúp thư giãn tinh thần và cơ thể, đồng thời thúc đẩy quá trình lưu thông máu, giúp ích rất nhiều cho giấc ngủ.

Vào mùa đông hay hạ bạn đều có thể ngâm chân, 2-3 lần/tuần giúp thông kinh lạc, có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. Bạn có thể ngâm với một vài nguyên liệu như gừng, sả, chanh, muối hồng để tăng cường hiệu quả. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý người bị tiểu đường, người bị suy giãn tĩnh mạch, người bị tắc nghẽn động mạch hoặc người bị thương ở chân không nên ngâm chân vì khiến bệnh càng trầm trọng hơn.

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Ngâm chân trước khi đi ngủ là một liệu pháp có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Uống 1 ly nước ấm nhỏ trước khi đi ngủ

Chỉ với một ly nước ấm trước khi đi ngủ, nhưng lại sẽ giúp bạn đổ mồ hôi và khiến độ nhớt của máu tăng lên rất nhiều. Khi bạn uống một ly nước trước khi đi ngủ, làm loãng độ nhớt của máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim đột ngột, đau thắt ngực, huyết khối não tốt cho sức khỏe. Khi bạn uống có thể bỏ trong nước ấm thêm một ít mật ong.

Đối với những người bị mỡ máu cao và mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não, uống nước trước khi đi ngủ còn có thể ngăn ngừa được bệnh tắc nghẽn mạch máu não. Do đó, ngay cả khi bạn không khát trước khi đi ngủ vào buổi tối, cũng hãy uống một cốc nước ấm nhỏ. Tuy nhiên, đừng uống quá nhiều, vì như vậy sẽ dẫn đến tiểu đêm nhiều hơn và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Vỗ nhẹ bắp chân trước khi đi ngủ

Nếu bạn muốn có một đôi chân khỏe mạnh không bị đau nhức khi đi ngủ thì trước khi đi ngủ vỗ nhẹ vào bắp chân, có thể giúp thư giãn và làm ấm cơ bắp, có hiệu quả trong việc phòng ngừa chuột rút vô cùng hiệu quả.

Bạn có thể thực hiện bằng cách ngồi trên giường, nâng bắp chân, hai bàn tay xoa nóng, xoa từ đầu gối đến mắt cá chân, sau đó vỗ nhẹ bắp chân 2 bên vỗ đi vỗ lại nhiều lần và mỗi chân vỗ trong vòng vài phút đến khi 2 chân ấm lên thì dừng lại.

‘2 không’ trước khi đi ngủ cải thiện cuộc sống, giảm thiểu bệnh tật

Không ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ

Theo phân tích y tế, ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ, ngoài việc tăng chất béo, điều quan trọng hơn là gây hại cho cơ thể. Điều này là do đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến các hormone có lợi cho sức khỏe, cản trở sự tiết hormone tăng trưởng.

Ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ cũng sẽ làm tăng lượng đường trong máu, theo thời gian sẽ gây ra bệnh tiểu đường.

‘3 nên - 3 không’ người trường thọ làm trước khi đi ngủ: xua đuổi bệnh tật, loại bỏ độc tố, trẻ lâu không tưởng - Ảnh 2
Ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ cũng sẽ làm tăng lượng đường trong máu, theo thời gian sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Không uống rượu trước khi đi ngủ

Một chuyên gia người Đức đã quan sát tác hại của việc uống rượu trước khi đi ngủ trong 15 năm và phát hiện ra rằng người uống rượu trước khi đi ngủ có thể xuất hiện 2 lần ngưng thở, mỗi lần khoảng 10 giây.

Và chỉ 10 giây cũng sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe con người của chúng ta: làm hỏng các mạch máu trong thời gian ngắn, thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tim. Do vậy, những món nước nên giảm tránh buổi tối trước khi đi ngủ chính là rượu.

Tránh hoàn toàn nhịn đói

Không ăn ngọt hay ăn quá no trước khi đi ngủ nhưng đừng ngủ khi bụng đói mà hãy ăn nhẹ chút gì đó. Bạn có thể áp dụng việc ăn ít nhất 30 phút trước khi ngủ, hay áp dụng ăn một bữa ăn nhẹ kết hợp Carb và protein để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bạn có thể tìm kiếm các nguồn thực phẩm có lợi cung cấp đường, tinh bột, chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau và các sản phẩm, chế phẩm từ sữa lành mạnh để duy trì thể trạng tốt.

Những thói quen trên tuy đều là những việc nhỏ nhặt thường gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại giúp ích rất nhiều cho sức khỏe. Thực tế cho thấy duy trì sức khỏe không có con đường tắt, cũng không có bí mật, chỉ cần bạn chú ý đến cơ thể trong cuộc sống và kiên trì thực hiện thói quen tốt là có thể kéo dài tuổi thọ. Những thói quen này tuy nhỏ nhưng hi vọng bạn có thể đủ kiên trì để thu được kết quả tốt nhất.

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