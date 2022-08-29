Trong trà xanh có chứa một loại axit amin có tác dụng kích thích làm tăng sóng alpha trong não bộ giúp hệ thần kinh trung ương được thư giãn, thoải mái, hưng phấn hơn, đồng thời làm tăng cường nồng độ dopamine cho sức khoẻ của nam giới bền bỉ hơn.

Tuy nhiên, trà xanh sẽ chỉ phát huy công dụng của mình khi bạn sử dụng đúng cách. Các cô vợ có thể tham khảo những cách sau:

Chính nhờ công dụng đó, các chị em phụ nữ có thể dùng trà xanh làm bí quyết để giúp vợ chồng thăng hoa hơn trong mỗi cuộc yêu.

Cách pha trà

- Chỉ dùng nước có nhiệt độ khoảng 80 độ C để hãm chè và khi hãm không nên đậy nắp, sẽ khiến các thành phần có ích trong trà bị phá huỷ khi gặp nhiệt độ cao.

- Nên hãm trà với khoảng 3 lần nước. Nếu hãm quá nhiều lượt nước, các chất độc hại có trong chè sẽ hoà tan trong nước, gâu hại cho sức khoẻ.

- Không nên hãm trà quá đặc. Dụng cụ hãm, pha trà nên được vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên.

Uống đúng cách

- Đợi nước trà xanh nguội bớt, ấm rồi uống

- Thời điểm tốt nhất để uống trà là vào buổi sáng, nên uống sau bữa ăn ít nhất 20 phút

- Hãm trà vừa đủ uống trong ngày , không để qua đêm

- Không uống trà xanh khi đang đói bụng, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Trà xanh không chỉ là liều thuốc tăng cường sinh lý nam giới mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe khác:

Đào thải độc tố: Nhiều nghiên cứu đã chức minh nước trà xanh tươi là một vị thuốc dân gian giúp lợi tiểu và làm giảm khả năng tích nước. Không chỉ giúp thải các chất lỏng sư thừa ra ngoài, thức uống này cũng giúp đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể hiệu quả cho bạn.

Giảm căng thẳng mệt mỏi: Nếu bạn là người phải thường xuyên làm việc dưới áp lực cao thì đừng nên bỏ qua chè xanh nhé. Hợp chất thiamine có nhiều trong chè xanh sẽ giúp làm dịu bớt căng thẳng, giảm stress và giúp đầu óc bạn thư thả hơn.

Giảm cân: Với tác dụng làm tăng sự trao đổi chất trong cơ thể, nước uống chè xanh có thể được xem như một cách giúp giảm cân an toàn cho mọi phụ nữ. Uống trà xanh mỗi ngày sẽ giúp các chất béo bị đốt cháy nhanh chóng, giúp mang đến cho bạn một thân hình săn chắc, khỏe mạnh.

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư: Chè xanh được xem là một trong những thức uống có hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, đây chính là khắc tinh giúp ngăn chặn bệnh ung thư cho bạn. Ngoài ra, loại nước uống này cũng giúp giảm nhẹ triệu chứng bệnh ung thư.

Bên cạnh việc tốt cho sức khoẻ, trà xanh còn mang đến nhiều bất lợi khi sử dụng như: gây thiếu sắt, thiếu máu; gây mất ngủ; ảnh hưởng đến dạ dày… và đặc biệt khuyến cáo phụ nữ có thai và cho con bú thì không nên uống trà xanh.