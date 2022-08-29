Trà xanh giúp nam giới tăng cường sinh lực nếu uống mỗi ngày 1 ly nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng

Sống khỏe 29/08/2022 09:55

Trà xanh - một dược liệu thiên nhiên vô cùng bổ dưỡng cho sinh lý nam giới. Các chuyên gia chỉ ra rằng, mỗi ngày một ly sẽ giúp “cánh mày râu” sinh lực dồi dào nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ dễ “rước họa vào thân”.

Trong trà xanh có chứa một loại axit amin có tác dụng kích thích làm tăng sóng alpha trong não bộ giúp hệ thần kinh trung ương được thư giãn, thoải mái, hưng phấn hơn, đồng thời làm tăng cường nồng độ dopamine cho sức khoẻ của nam giới bền bỉ hơn.

Trà xanh giúp nam giới tăng cường sinh lực nếu uống mỗi ngày 1 ly nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng - Ảnh 1

Chính nhờ công dụng đó, các chị em phụ nữ có thể dùng trà xanh làm bí quyết để giúp vợ chồng thăng hoa hơn trong mỗi cuộc yêu.

Tuy nhiên, trà xanh sẽ chỉ phát huy công dụng của mình khi bạn sử dụng đúng cách. Các cô vợ có thể tham khảo những cách sau:

Cách pha trà

- Chỉ dùng nước có nhiệt độ khoảng 80 độ C để hãm chè và khi hãm không nên đậy nắp, sẽ khiến các thành phần có ích trong trà bị phá huỷ khi gặp nhiệt độ cao.

- Nên hãm trà với khoảng 3 lần nước. Nếu hãm quá nhiều lượt nước, các chất độc hại có trong chè sẽ hoà tan trong nước, gâu hại cho sức khoẻ.

- Không nên hãm trà quá đặc. Dụng cụ hãm, pha trà nên được vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên.

Uống đúng cách

- Đợi nước trà xanh nguội bớt, ấm rồi uống

- Thời điểm tốt nhất để uống trà là vào buổi sáng, nên uống sau bữa ăn ít nhất 20 phút

- Hãm trà vừa đủ uống trong ngày , không để qua đêm

- Không uống trà xanh khi đang đói bụng, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Trà xanh giúp nam giới tăng cường sinh lực nếu uống mỗi ngày 1 ly nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng - Ảnh 2

Trà xanh không chỉ là liều thuốc tăng cường sinh lý nam giới mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe khác:

Đào thải độc tố: Nhiều nghiên cứu đã chức minh nước trà xanh tươi là một vị thuốc dân gian giúp lợi tiểu và làm giảm khả năng tích nước. Không chỉ giúp thải các chất lỏng sư thừa ra ngoài, thức uống này cũng giúp đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể hiệu quả cho bạn.

Giảm căng thẳng mệt mỏi: Nếu bạn là người phải thường xuyên làm việc dưới áp lực cao thì đừng nên bỏ qua chè xanh nhé. Hợp chất thiamine có nhiều trong chè xanh sẽ giúp làm dịu bớt căng thẳng, giảm stress và giúp đầu óc bạn thư thả hơn.

Giảm cân: Với tác dụng làm tăng sự trao đổi chất trong cơ thể, nước uống chè xanh có thể được xem như một cách giúp giảm cân an toàn cho mọi phụ nữ. Uống trà xanh mỗi ngày sẽ giúp các chất béo bị đốt cháy nhanh chóng, giúp mang đến cho bạn một thân hình săn chắc, khỏe mạnh.

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư: Chè xanh được xem là một trong những thức uống có hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, đây chính là khắc tinh giúp ngăn chặn bệnh ung thư cho bạn. Ngoài ra, loại nước uống này cũng giúp giảm nhẹ triệu chứng bệnh ung thư.

Bên cạnh việc tốt cho sức khoẻ, trà xanh còn mang đến nhiều bất lợi khi sử dụng như: gây thiếu sắt, thiếu máu; gây mất ngủ; ảnh hưởng đến dạ dày… và đặc biệt khuyến cáo phụ nữ có thai và cho con bú thì không nên uống trà xanh.

Trà xanh rất tốt cho sức khỏe nhưng sẽ rất tiếc nếu bạn dùng sai cách

Trà xanh rất tốt cho sức khỏe nhưng sẽ rất tiếc nếu bạn dùng sai cách

Khi nói về trà xanh, mọi người thường chỉ tập trung vào những lợi ích sức khỏe cùng màu sắc đẹp mắt của nó. Thế nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà bạn cần để mắt đến là trà xanh cũng để lại những tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   tăng sinh lý công dụng của trà xanh trà xanh tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?