Phụ nữ nên thử chơi golf vì vô vàn lợi ích không ngờ tới, bí quyết thăng hạng nhan sắc là đây chứ đâu

Sống khỏe 27/08/2022 10:26

Không phải tự nhiên mà môn thể thao này được các đại gia ưa chuộng và dành nhiều thời gian để chơi. Sức hút của golf chính nhờ mang đến những lợi ích vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Với giới nhà giàu, thời gian chính là vàng bạc. Họ sẽ không muốn mất dù chỉ 1 giây với những thứ không cần thiết. Điều này đủ thấy Golf vì sao lại có sức hút đến thế.

Ngày nay, golf không chỉ là môn thể thao vận động dành riêng cho “đấng mày râu”. Vì nhu cầu rèn luyện sức khỏe, tập luyện giữ dáng nên golf cũng được các quý cô mê đắm.

Phụ nữ nên thử chơi golf vì vô vàn lợi ích không ngờ tới, bí quyết thăng hạng nhan sắc là đây chứ đâu - Ảnh 1
Vì nhu cầu rèn luyện sức khỏe, tập luyện giữ dáng nên golf cũng được các quý cô mê đắm - Ảnh minh họa: internet

Những lợi ích mà môn thể thao này đem lại chắc chắn sẽ khiến các cô nàng ngạc nhiên và khó lòng bỏ qua. Bởi không chỉ tốt cho sức khỏe, golf còn là bí quyết thăng hạng nhan sắc cực hiệu quả cho các người đẹp. Không chỉ thế, đây còn là môn thể thao giúp bạn có cảm giác như đang tận hưởng hơn bao giờ hết. Cùng tham khảo các lợi ích đầy bất ngờ từ golf nhé:

Giảm căng thẳng, stress cực kỳ tốt

Thông tin đăng trên trang Health Fitness Revolution cho thấy, việc giao lưu, gặp gỡ nhiều người bạn, đi bộ trong không gian nhiều cây cối xanh tươi, không khí trong lành, yên tĩnh khi chơi golf sẽ giúp cơ thể tiết ra hormone endorphin.

Hormone này có tác dụng làm tăng khả năng lưu thông máu, tạo cảm giác hưng phấn, đánh bay sự mệt mỏi, đau đớn, từ đó giúp người chơi thêm yêu đời, giảm stress hiệu quả.

Hơn nữa, việc tiếp xúc với ánh nắng, nhất là vào buổi sáng sớm giúp cơ thể hấp thụ thêm vitamin D, giảm nguy cơ trầm cảm, mắc bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư.

Cải thiện giấc ngủ, nâng cao chất lượng sống

Lúc chơi golf, bạn sẽ phải tập luyện thường xuyên với cú xoay người đánh bóng. Động tác tưởng chừng như đơn giản này sẽ có thể giúp nữ giới cải thiện giấc ngủ. Không chỉ thế, bầu không khí trong lành trên sân golf sẽ giúp các nữ golfer có được tâm trạng thoải mái, góp phần trẻ hóa tâm hồn và nhan sắc.

Đốt cháy số lượng lớn Calo

Theo nghiên cứu, nếu người chơi hoàn toàn đi bộ mà không dùng đến xe điện hay phương tiện di chuyển khác, lượng calo bị đốt cháy khoảng 1400 – 1500 calo.

Với số lượng calo mà bạn tiêu hao khi chơi golf, quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra tích cực hơn. Nhờ đó, lượng chất béo dư thừa được tiêu thụ nhanh hơn, giúp giảm cân, duy trì vóc dáng.

Tốt cho hệ thần kinh

Golf còn là môn thể thao giúp nâng cao sự nhạy bén tinh thần. Bởi vì khi chơi, tuần hoàn máu lên não sẽ được kích thích đẩy nhanh hơn và cải thiện các tế bào thần kinh. Đồng thời, phối hợp các giác quan của cơ thể tạo nên sự linh hoạt, cải thiện sức khỏe cho hệ thần kinh vô cùng hiệu quả.

Nâng cấp bản thân cùng thời trang đẳng cấp

Thời gian gần đây, golf còn có sức hút vô cùng lớn đối với các nữ nghệ sĩ "lăng - xê" như Hiền Hồ, Phương Oanh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hay Ngọc Hân... Có thể thấy, môn thể nào này cũng chính là nơi rất thích hợp để các mỹ nhân được dịp "khoe" nhan sắc của mình khi diện những outfit trẻ trung, năng động và không kém phần cuốn hút. 

Phụ nữ nên thử chơi golf vì vô vàn lợi ích không ngờ tới, bí quyết thăng hạng nhan sắc là đây chứ đâu - Ảnh 2
 
Phụ nữ nên thử chơi golf vì vô vàn lợi ích không ngờ tới, bí quyết thăng hạng nhan sắc là đây chứ đâu - Ảnh 3
 Các mỹ nhân showbiz Việt cũng ưa thích môn thể thao nhiều lợi ích này

Có thể thấy, không chỉ tốt cho sức khỏe đối với nữ giới, golf còn là môn thể thao giúp các quý cô trở nên xinh đẹp hơn trong các bộ trang phục đắt tiền. 

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Diễn viên Trương Quân Ninh thường tranh thủ tập thể dục sau ăn sáng khoảng một tiếng, bởi đây là khung giờ cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả.

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