Trà xanh rất tốt cho sức khỏe nhưng sẽ rất tiếc nếu bạn dùng sai cách

Bên cạnh đó, thức uống này nếu uống sai cách sẽ dẫn đến những tác dụng phụ, tồi tệ nhất là dẫn đến thiếu sắt. Hơn nữa, bạn chỉ nên uống 1-2 ly trà xanh mỗi ngày là đủ. Nếu uống quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe như: rối loạn tiêu hóa, đau đầu, mất ngủ,…

Trà xanh được nhiều người ưa chuộng vì có nhiều công dụng hữu hiệu, giúp bạn thanh lọc cơ thể, thải độc tố hiệu quả; Điều hòa huyết áp, tốt cho hệ tim mạch; Ngăn ngừa căn bệnh ung thư quái ác; Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường chức năng của não bộ; Chống lão hóa, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân....

Thay vì sử dụng quá nhiều mỗi ngày, bạn cần biết những lưu ý sau để trà xanh phát huy hết tác dụng của nó. Dưới đây là những lời khuyên giúp bạn uống trà xanh một cách lành mạnh, có lợi cho sức khỏe và tránh tác dụng phụ:

Rửa sạch trà trước khi dùng (đối với trà tươi) sau đó tráng sơ trà qua 1 lần trước trước khi pha (điều này áp dụng cả với trà khô và trà tươi).





Không dùng nước trà đã cũ

Đây là một trong những cách uống trà xanh có lợi cho sức khỏe và không có tác dụng phụ. Sẽ rất tốt nếu bạn uống trà ấm, không quá nóng và cũng không nên để nó nguội hoàn toàn. Trà nguội chứa nhiều vi khuẩn, cũng như đặc tính chống vi khuẩn của nó bị giảm đi rất nhiều.

Pha trà đúng cách

Trà xanh không được pha đúng có thể có vị đắng và không mùi vị. Vì vậy, bạn hãy ủ lá trà vào bình nước sôi để trà có hương vị, có màu xanh tươi và tận dụng được hết lợi ích sức khỏe của nó.

Uống trà xanh đậm đặc cũng là một sở thích nguy hại. Để tận dụng hết ưu điểm của trà xanh, hãy pha trà ở mức vừa phải, không quá đặc.

Nên dùng trà xanh không đường

Nhiều người có thói quen bỏ đường vào trà để kìm đi vị đắng. Tuy nhiên đường kết hợp với nước trà có thể làm mất chất dinh dưỡng. Bạn có thể dùng mật ong thay thế và không nên cho thêm bất kỳ chất thứ gì vào trà.

Uống trà đúng lúc đúng thời điểm

Thời gian lý tưởng nhất để uống trà xanh là một giờ trước và sau bữa ăn. Nếu bạn đang ăn kiêng và muốn kiểm soát sự thèm ăn thì nên uống trà xanh một giờ trước bữa ăn. Uống trà xanh tốt nhất sau bữa ăn một giờ hoặc hơn. Trà sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa và không hấp thụ chất dinh dưỡng cũng như vitamin mà cơ thể cần.

Đặc biệt, khi đói bạn không nên dùng trà xanh vì không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến dạ dày mà còn dễ làm bạn bị nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp, đặc biệt là phổi.