4 nguyên tắc vàng khi ăn tối của người Nhật: Đảm bảo không béo phì, duy trì được nhan sắc trẻ trung, kéo dài tuổi thọ

Ngoài ra nếu ăn vào thời điểm này thì bữa trưa cũng đã được tiêu hóa hết và không gây ra quá nhiều áp lục cho dạ dày gây ra tình trạng béo phì thêm.

Ăn nhạt hơn các bữa chính

Vào bữa tối, đồ ăn của Người nhật thường là những đồ ăn ít dầu, gia vị, và chủ yếu chỉ là các thực phẩm hấp, luộc để dễ tiêu hóa và làm giảm lượng mỡ tích tụ trong cơ thể hơn.

Bên cạnh đó người Nhật còn thường xuyên dùng cá là thực phẩm chính vào những buổi ăn tối trong gia đình bởi cá chứa nhiều nguyên tố vi lương, và nhiều dinh dưỡng, giúp cơ thể vừa có cảm giác no lâu lại có lượng calo ít, không gây tăng cân.

Dùng ít cơm

Tuy cơm là một trong những thực phẩm chính nhưng mỗi bữa người Nhật chỉ dùng 1 chén cơm. Thay vào đó họ lựa chọn ăn thêm nhiều thức ăn phụ hơn để no lâu. Vào buổi tối, ăn ít cơm cũng sẽ giúp bụng không quá no, bởi no nhiều sẽ khiến bụng bị trướng, và có thể dẫn đến tiểu đường, béo phì,...

Không dùng thêm đồ tráng miệng

Ở Việt Nam, sau các bữa ăn thường được tráng miệng bằng những món bánh ngọt để tăng khẩu vị hơn. Tuy nhiên đối với người Nhật đồ tráng miệng chỉ được dùng vào các dịp lễ đặc biệt. Bởi thế, đó chính là lý do người nhật tự động tránh xa các loại thực phẩm nhiều đường, kem hoặc bơ sữa vào buổi tối để tránh nguy cơ tiểu đường và béo phì.

Những thói quen ăn tối tuy nhỏ nhưng lại là một trong những phương pháp giúp người Nhật sở hữu được cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ lâu đời. Vì thế thay gì phải ép cân cực khổ, chị em hãy học theo người Nhật để vừa có một sức khỏe dẻo dai vừa sở hữu được thân hình như mong muốn.