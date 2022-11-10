4 nguyên tắc vàng khi ăn tối của người Nhật: Đảm bảo không béo phì, duy trì được nhan sắc trẻ trung, kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe 10/11/2022 13:18

Áp dụng những nguyên tắc sau khi ăn tối giống với người Nhật, đảm bảo sức khỏe của bạn sẽ có những chuyển biến đáng kể, ít bệnh vặt, ít béo phì.

Nhật Bản được mệnh danh là đất nước sống thọ nhất thế giới. Tỷ lệ béo phì tại đất nước này cũng rất thấp. Ngoài những lợi thế từ môi trường sống và gen di truyền thì người Nhật còn có thói quen ăn uống và rèn luyện sức khỏe để tạo gốc rễ khỏe mạnh cho cơ thể. Bởi thể dù thường xuyên dùng cơm và tinh bột vào các bữa ăn chính nhưng vẫn có thể giữ được vóc dáng thon gọn và sức khỏe dẻo dai.

Dưới đây chính là 4 thói quen ăn tối siêu đặc biệt của người Nhật, học theo những thói quen này chị em có thể thoải mái dùng tinh bột mà không sợ bị tăng cân hay giảm tuổi thọ.

Ăn tối trước khi lên giường ngủ 3 tiếng

Những thói quen ăn tối thương được người Nhật tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi thế những bữa ăn tối thường sẽ được bắt đầu sau khi họ tan làm và quây quần bên gia đình. Còn nếu với những người bận rộn họ vẫn giữ nguyên tắc ăn tối trước khi ngủ ít nhất 3 tiếng. Vì như vậy thì dạ dày mới có đủ thời gian để tiêu hóa lượng cơm và thức ăn trong cơ thể.

Ngoài ra nếu ăn vào thời điểm này thì bữa trưa cũng đã được tiêu hóa hết và không gây ra quá nhiều áp lục cho dạ dày gây ra tình trạng béo phì thêm.

4 nguyên tắc vàng khi ăn tối của người Nhật: Đảm bảo không béo phì, duy trì được nhan sắc trẻ trung, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1

Ăn nhạt hơn các bữa chính

Vào bữa tối, đồ ăn của Người nhật thường là những đồ ăn ít dầu, gia vị, và chủ yếu chỉ là các thực phẩm hấp, luộc để dễ tiêu hóa và làm giảm lượng mỡ tích tụ trong cơ thể hơn.

Bên cạnh đó người Nhật còn thường xuyên dùng cá là thực phẩm chính vào những buổi ăn tối trong gia đình bởi cá chứa nhiều nguyên tố vi lương, và nhiều dinh dưỡng, giúp cơ thể vừa có cảm giác no lâu lại có lượng calo ít, không gây tăng cân.

4 nguyên tắc vàng khi ăn tối của người Nhật: Đảm bảo không béo phì, duy trì được nhan sắc trẻ trung, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2

Dùng ít cơm

Tuy cơm là một trong những thực phẩm chính nhưng mỗi bữa người Nhật chỉ dùng 1 chén cơm. Thay vào đó họ lựa chọn ăn thêm nhiều thức ăn phụ hơn để no lâu. Vào buổi tối, ăn ít cơm cũng sẽ giúp bụng không quá no, bởi no nhiều sẽ khiến bụng bị trướng, và có thể dẫn đến tiểu đường, béo phì,...

4 nguyên tắc vàng khi ăn tối của người Nhật: Đảm bảo không béo phì, duy trì được nhan sắc trẻ trung, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3

Không dùng thêm đồ tráng miệng

Ở Việt Nam, sau các bữa ăn thường được tráng miệng bằng những món bánh ngọt để tăng khẩu vị hơn. Tuy nhiên đối với người Nhật đồ tráng miệng chỉ được dùng vào các dịp lễ đặc biệt. Bởi thế, đó chính là lý do người nhật tự động tránh xa các loại thực phẩm nhiều đường, kem hoặc bơ sữa vào buổi tối để tránh nguy cơ tiểu đường và béo phì.

4 nguyên tắc vàng khi ăn tối của người Nhật: Đảm bảo không béo phì, duy trì được nhan sắc trẻ trung, kéo dài tuổi thọ - Ảnh 4

Những thói quen ăn tối tuy nhỏ nhưng lại là một trong những phương pháp giúp người Nhật sở hữu được cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ lâu đời. Vì thế thay gì phải ép cân cực khổ, chị em hãy học theo người Nhật để vừa có một sức khỏe dẻo dai vừa sở hữu được thân hình như mong muốn.

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