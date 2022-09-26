5 bộ phận chứa nhiều vi khuẩn nhất trên cơ thể mà bạn chưa bao giờ ngờ tới

Sống khỏe 26/09/2022 10:00

Nếu đem so sánh thì bộ phận này còn bẩn hơn cả hậu môn, vùng kín, khoang miệng… những nơi mà chúng ta cứ ngỡ là tập trung nhiều vi khuẩn nhất.

Những bộ phận quen thuộc như gương mặt, ngón tay, rốn,... đều có mặt trong danh sách là nơi trú ngụ của nhiều vi khuẩn.

Bạn vẫn cho rằng trên cơ thể người, hậu môn sẽ là nơi bẩn nhất là hoàn toàn sai lầm. Các nhà khoa học đã chứng minh, nhiều bộ phận khác trên cơ thể có độ "bẩn" gấp nhiều lần hậu môn mà chúng ta không hề hay biết.

Dưới đây là 5 bộ phận bẩn nhất trên cơ thể mà chúng ta cần tránh chạm vào mỗi ngày:

Da đầu

Da đầu bẩn là môi trường chứa nhiều tế bào chết gây khô, ngứa và gia tăng vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, không nên gội đầu mỗi ngày.

Bác sĩ Lynne Goldberg, Giám đốc Phòng khám tóc của Trung tâm Y tế Boston, Mỹ cho biết gội quá nhiều để loại bỏ dầu nhờn sẽ khiến da đầu khô và sản xuất nhiều bã nhờn hơn. Ngoài ra, mỗi người cần hiểu biết loại da, kết cấu tóc, mức độ tạo kiểu của mình để xác định số lần gội đầu thích hợp.

5 bộ phận chứa nhiều vi khuẩn nhất trên cơ thể mà bạn chưa bao giờ ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bàn chân và ngón chân

Một bàn chân trung bình chứa khoảng 600 tuyến mồ hôi trên một mét vuông, gấp hàng trăm lần so với vùng nách. Chúng sản sinh ra một hỗn hợp gồm muối, gluco, các vitamin và các amino axít - một bữa ăn hoàn hảo cho cả một "tập đoàn" vi khuẩn, trong đó nhiều nhất là Staphylococcus, tác nhân sản sinh mùi hôi khó chịu.

Do đó, bạn nên thường xuyên làm sạch và cọ rửa bằng xà phòng hoặc nước, giữ cho bàn chân khô ráo nhất có thể.

5 bộ phận chứa nhiều vi khuẩn nhất trên cơ thể mà bạn chưa bao giờ ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưỡi

Liệu bạn có biết vi khuẩn tập trung tại lưỡi có khả năng "chuyển màu" lưỡi sang trắng, vàng, thậm chí màu xanh lá cây và xám? Điều này là do sự hoạt động cực kì mạnh mẽ của vi khuẩn. Đặc biệt là lúc bạn ốm, khi cơ thể đang chống chọi với vi khuẩn tăng sinh mạnh mẽ, lưỡi sẽ có màu trắng bệch.

5 bộ phận chứa nhiều vi khuẩn nhất trên cơ thể mà bạn chưa bao giờ ngờ tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Rốn

Đây là bộ phận thường bị bỏ qua khi vệ sinh cá nhân, nên nó có thể trở thành một "ổ" vi khuẩn. Các nhà nghiên cứu tìm thấy hơn 2000 loại vi khuẩn trong rốn. Để phần cơ thể này khoẻ mạnh, sạch sẽ chỉ có một cách phải chú ý làm sạch khu vực này thường xuyên hơn.

5 bộ phận chứa nhiều vi khuẩn nhất trên cơ thể mà bạn chưa bao giờ ngờ tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Mũi

Trong khoang mũi có nhiều loại vi khuẩn khác nhau, song phần lớn không gây hại gì với sức khoẻ chúng mình. Nhưng với những bạn có thói quen hay đưa tay vào mũi làm xước niêm mạc mũi thì từ bỏ sớm nhé, vì có thể làm vi khuẩn gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào máu hơn.

5 bộ phận chứa nhiều vi khuẩn nhất trên cơ thể mà bạn chưa bao giờ ngờ tới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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