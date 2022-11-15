Người Nhật đi tất khi ngủ bất kể mùa hè hay đông, biết được những lợi ích cho sức khỏe ai cũng muốn học theo ngay lập tức

Bên cạnh đó, tỉ lệ tử vong do các bệnh như đột quỵ, ung thư vú, bệnh gan, bệnh phổi đứng gần chót. Vì thế, người Nhật được coi là biểu tượng của việc sống khỏe , sống thọ, được các nước trên thế giới học hỏi.

Nhật Bản vẫn luôn nằm trong top quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Cứ mỗi 25 năm, tuổi thọ của người Nhật lại tăng ít nhất 4 tuổi với tỷ lệ bệnh tật rất thấp. Cụ thể, vào năm 2020, tuổi thọ trung bình của nữ giới là 87,74 tuổi còn nam giới là 81,64 tuổi.

Bàn chân được ví như "trái tim thứ hai" của cơ thể, chân ấm thì thân mới khoẻ. Nếu bàn chân được bảo vệ thì các cơ quan trong cơ thể cũng được bảo vệ.

Người Nhật tin rằng sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào dinh dưỡng mà còn là lối sống, sinh hoạt. Họ có thói quen đi tất quanh năm, kể cả khi ngủ. Đối với người Nhật việc đi tất giống như mặc áo, là nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Thân nhiệt của một người bình thường là 37 độ C và sẽ giảm xuống 1-2 độ C khi đi ngủ vào ban đêm. Vì vậy, nhiều người dễ cảm thấy tay chân lạnh, khó vào giấc. Khi giấc ngủ không đảm bảo, theo thời gian điều đó sẽ tác động đến tuổi thọ của bạn. Vậy nên việc mang tất đi ngủ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể:

Thúc đẩy lưu thông máu

Bàn chân thường là bộ phận dễ lạnh nhất trên cơ thể, việc lưu thông máu kém ở bàn chân gây ra sưng tĩnh mạch và đau chân. Chính vì vậy mà việc giữ ấm chân rất quan trọng. Đi tất chính là cách dễ nhất và an toàn nhất để giữ ấm cho đôi chân của bạn qua đêm. Điều này giúp làm giãn các mạch máu, giúp cho tăng lưu lượng máu đến da và nhiệt được giải phóng.

Giảm các triệu chứng của hội chứng Raynaud

Hội chứng Raynaud khiến các mạch máu ở tứ chi co lại, làm giảm lưu lượng máu đến những vùng đó. Tình trạng này có thể khiến các bộ phận như ngón tay, mũi và ngón chân bị lạnh và tê. Đi tất giữ ấm cho đôi chân giúp bạn ít bị hội chứng trên tấn công hơn.

Giảm bốc hỏa do mãn kinh

Nếu đang trải qua những cơn bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm trong thời kỳ mãn kinh, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng đi tất khi đi ngủ có thể giúp hạ nhiệt. Trước khi bốc hỏa, thân nhiệt của bạn tăng lên - nhưng giữ ấm bàn chân vào ban đêm sẽ giúp hạ thân nhiệt.

Ngăn ngừa nứt nẻ bàn chân

Nếu gót bàn chân khô nứt nẻ, bạn có thể chữa lành bằng cách chăm sóc chân trước khi đi ngủ. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên ngâm chân, lau khô, tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng da. Cuối cùng, mang một đôi tất cotton thoáng khí sạch sẽ.

Những lưu ý khi đeo tất đi ngủ

Đi tất lúc ngủ có người nên, có người không nên. Vấn đề mấu chốt là đôi bàn chân của bạn có gặp vấn đề gì không.

Những người có bệnh về chân nên sử dụng những đôi tất mỏng, rộng để giúp đôi chân ấm và thoải mái. Không nên lựa chọn những đôi tất quá dày, quá chật gây ảnh hưởng đến khả năng lưu thông máu.

Không đi tất thường xuyên. Những ngày thời tiết không quá lạnh, chân không cóng, bạn nên đi ngủ chân trần. Việc này giúp chân bạn có thời gian được thoáng mát, thông khí.

Lựa chọn chăn, đệm phù hợp cho mùa rét. Những chiếc chăn quá cũ khiến khả năng cung cấp nhiệt giảm bớt làm cơ thể bạn dễ lạnh. Vì thế không nên giữ những chiếc chăn lâu năm. Ngoài ra, bạn nên điều chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, hạn chế gió lùa song không để quá bí bách.

Bạn có thể làm ấm chân trước khi ngủ bằng những cách đơn giản như ngâm chân bằng nước ấm, sử dụng túi sưởi có điều tiết… Những việc này giúp đôi chân bạn ấm hơn, thúc đẩy tuần hoàn máu, dễ ngủ. Thậm chí còn giúp bạn giảm căng thẳng, lấy lại tinh thần thoải mái.