Đồng Tháp: Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương

Đời sống 30/08/2025 14:23

Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ, còn ông Nh. bị thương được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Theo thông tin VOV, ngày 30/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị này đang phối hợp cơ quan công an tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 29/8. Anh Nguyễn Quốc N. (sinh năm 1994, cư trú xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 63AD-080.46 lưu thông trên đường tỉnh 864 hướng từ ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh đi bến phà Bình Ninh. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bình Long, xã Bình Ninh, xe mô tô do anh N. điều khiển xảy ra va chạm với ông Trương Minh Nh. (sinh năm 1969, ấp Thạnh Yên, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ qua đường.

Đồng Tháp: Va chạm với người đi bộ qua đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV. 

Theo người dân địa phương, tỉnh lộ 864 đoạn xã Bình Ninh mới đưa vào vận hành, mặt đường tuy rộng nhưng phương tiện lưu thông nhất là xe mô tô chạy vận tốc rất cao dễ dàng xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc như trên.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Cụ thể theo báo Lao Động, khoảng 6h10 ngày 29/8, tại Km154+960 trên QL.6, đoạn qua bản Co Chàm, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Thời điểm này, xe máy BKS: 28H1-155.08 do anh H.A.C (SN 1985, trú tại bản Pa Kha, xã Vân Hồ, Sơn La) điều khiển theo hướng Hà Nội – Sơn La, khi đến Km154+960 đã va chạm với xe ô tô tải BKS: 29K-135.01 do anh D.Đ.Tr (SN 2001, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội) điều khiển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh H.A.C tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng

Tai nạn thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 mẹ con tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng

Người phụ nữ chở con trên quốc lộ 26 ở Khánh Hòa va chạm với xe tải chạy cùng chiều khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn 1 người tử vong tin mới

