Bún, phở cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho một ngày hoạt động, làm việc dài hơi, bảo đảm cho sự tập trung của não bộ. Điều quan trọng là chúng ta có thể tìm kiếm những nguyên liệu lành mạnh trong bún, phở, vốn đã bị giảm đi phần nhiều dưỡng chất. Cụ thể, phần lớn lượng tinh bột trắng trong bún phở đã qua sơ chế nhiều lần, dẫn đến mất lớp vỏ cám bên ngoài, giảm phần chất xơ, protein, khoáng chất bên trong.

Vốn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, bún phở là lựa chọn hàng đầu của người dân các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Ngoài những lựa chọn như bún, phở, cơm chiên, 6 món thực phẩm được chỉ rõ giúp mang lại bữa sáng hoàn hảo, đầy đủ dưỡng chất mà con người có thể tận dụng. 6 món ăn này không chỉ ngon miệng, giúp no bụng mà còn đảm bảo tiêu chí an toàn và bổ dưỡng.

Do đó, nó đã không còn giữ lại nhiều lợi ích cho cơ thể như chúng ta vẫn nghĩ. Bún phở sẽ là lựa chọn hoàn hảo với các loại tinh bột nguyên cám, bột gạo lứt,... giúp cơ thể no lâu và ít béo.

Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm rất tốt nếu ăn vào bữa sáng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn trứng vào bữa sáng sẽ làm tăng cảm giác no bụng, giảm lượng calo hấp thụ, duy trì lượng đường và giúp ổn định lượng insulin. Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn trứng vào bữa sáng sẽ làm tăng cảm giác no bụng, giảm lượng calo hấp thụ, duy trì lượng đường và giúp ổn định lượng insulin. Ảnh: Internet

Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất. Trong khi đó, choline lại là dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của não và gan. Mọi người hoàn toàn có thể luộc trứng vào buổi sáng để có một bữa ăn nhanh nhưng vẫn đủ chất. Ăn trứng kèm bánh mì lát hay các món ăn như trứng hấp, trứng xào cải,...

Yến mạch

Đã có nghiên cứu mới nhất cho thấy yến mạch chính là loại bột giúp giảm mức cholesterol 30% chỉ sau vài tuần. Yến mạch có chứa một loại chất xơ đặc biệt là beta-glucan mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Yến mạch đồng thời giúp no lâu và cách chế biến hoàn toàn tiện lợi. Việc bạn chế biến trong khoảng 7-10 phút hay ngâm qua đêm với sữa lạnh mang lại nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Những chất chống oxy hóa này cũng có lợi cho sức khỏe của tim và giảm huyết áp.

Cháo yến mạch. Ảnh: Internet

Khoai lang, khoai mì, ngô…

Khoai lang là một loại thực phẩm có thể ăn như một loại lương thực chính vào buổi sáng. Nó chứa cả tinh bột (carbohydrate) và protein, sau khi ăn có thể nạp thêm calo vào cơ thể con người làm no bụng và cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc. Những người ăn khoai lang vào bữa sáng trong thời gian dài có thể gặt hái nhiều lợi ích cho sức khỏe.

So với nhiều loại thực phẩm khác, ăn khoai lang sẽ giúp no lâu hơn và có lợi cho quá trình giảm cân. Các chất dinh dưỡng bao gồm carbohydrate, chất xơ, carotene và các chất dinh dưỡng khác. Ăn khoai lang vào buổi sáng có tác dụng bổ sung tốt và có thể ngăn ngừa thiếu hụt chất dinh dưỡng liên quan.

Khoai lang. Ảnh: Internet

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp tương tự như các món sữa chua nhà làm nhưng có thành phần đặc biệt hơn. Các bà nội trợ hoàn toàn có thể ‘nhân giống’ loại men giàu protein này để tiết kiệm chi phí và có món ăn sáng lành mạnh. Món sữa chua Hy Lạp được làm bằng cách tách váng sữa và các dung dịch khác ra khỏi sữa trong quá trình sữa đông lại, từ đó tạo ra một loại sữa chua có nhiều protein hơn.

Protein đã được chứng minh là giảm cảm giác đói và có "tác dụng nhiệt" cao hơn so với chất béo hoặc carbonhydrat. Sữa chua nguyên chất béo cũng có chứa axit linoleic liên hợp (CLA), có thểm làm tăng việc mất chất béo và giảm nguy cơ ung thư vú. Bạn có thể ăn cùng các loại hạt và các loại trái cây.

Sữa chua, các loại hạt trái cây kết hợp. Ảnh: Internet

Các loại hạt hạch

Các loại hạt đều ngon lành và bổ dưỡng, chúng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng vì chúng làm no bụng và ngăn ngừa tăng cân. Các loại hạt đều được chứng minh có thể cải thiện các yếu tố nguy cơ bệnh tim, giảm sức đề kháng insulin và giảm viêm nhiễm.

Ngoài ra, chúng rất giàu magiê, kali và chất béo không bão hòa có lợi cho tim.. Các loại hạt cũng đều có lợi cho những người bị tiểu đường. Trong một nghiên cứu, việc thay thế một phần carbonhydrat bằng khoảng 56gr hạt sẽ dẫn tới giảm lượng đường trong máu và mức độ cholesterol.

Các loại trái cây, hoa quả (chuối, táo, cam…)

Tất cả các loại trái cây đều chứa vitamin, chất xơ, kali và lượng calo tương đối thấp. Một cốc hoa quả cắt nhỏ cung cấp khoảng 80 – 130 calo, tùy thuộc vào từng loại. Đặc biệt chuối giàu thành phần kali giúp cân bằng, điều chỉnh huyết áp và hoạt động của hệ tim mạch. Chuối là loại quả có lượng đường cao nhưng không gây hại cho cơ thể. Bạn có thể lựa chọn chuối 2-3 lần/tuần trong các món sinh tố, ăn trực tiếp. Chuối có chứa thành phần kháng tinh bột giúp đường ruột hoạt động tốt hơn.

Năng lượng cho bữa sáng. Ảnh: Internet

Bữa sáng nên ăn vào thời gian nào thì thích hợp nhất?

- Nghiên cứu y học cho thấy, từ 7h-8h là thời gian thích hợp nhất cho bữa sáng, bởi vì lúc này sự thèm ăn và nhu cầu cần nạp năng lượng qua một đêm là lúc lên cao nhất. Bữa sáng và bữa trưa cách nhau khoảng 4-5 tiếng là tốt nhất. Nếu bữa sáng quá sớm, thì lượng đồ ăn nên tăng thêm hoặc là bữa trưa cũng phải sớm hơn cho tương ứng.

- Bạn nên uống một ly nước ấm, đợi 30 phút - 1 tiếng sau hãy ăn.

- Bạn có thể bổ sung trà xanh, cà phê trước hay sau bữa sáng khoảng 30 phút, nó mang lại lợi ích tích cực cho tim mạch, phòng và trị bệnh gan, tiểu đường. Chất caffeine trong trà và cà phê cũng được chứng minh có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Trong một nghiên cứu, nếu đều đặn dùng 100mg caffeine mỗi ngày, con người sẽ đốt cháy 79-150 calo trong vòng 24 giờ.

- Tập thể dục trước và sau bữa sáng cũng là hoạt động thiết yếu giúp cơ thể luôn cân bằng, khỏe mạnh.