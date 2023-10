Mướp đắng rất quen thuộc ở Việt Nam. Ngoài ra, loại rau này cũng được người dân nước Nhật, đặc biệt cư dân vùng Okinawa - "hòn đảo trường thọ" yêu thích nhất giúp lọc sạch máu và bài độc cơ thể, kích thích ăn uống và cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp máu lưu thông tốt hơn.

Theo Rachael Link – thạc sĩ y tế tại Đại học New York (Mỹ), trong mướp đắng chứa lượng lớn chất chống oxy hóa flanovoid, có tác dụng giúp tăng cường sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh và giảm viêm. Chưa kể chất này còn bảo vệ hệ tim mạch, giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, ung thư…

Mướp đắng trong bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Internet

Trong Đông y, loại quả này có tác dụng tiêu trừ độc tố, giảm viêm, mụn nhọt hay các căn bệnh liên quan đến cao huyết áp, bệnh tiểu đường… Có thể thấy, việc ăn hay uống các thực phẩm từ mướp đắng hàng ngày có rất nhiều lợi ích, thậm chí mướp đắng còn sở hữu các hoạt tính và vitamin C giúp tái tạo da rất nhanh, ngăn ngừa nếp nhăn sớm. Khi sử dụng loại rau ăn hay pha trà, đắp mặt làn da sẽ trở nên mịn màng hơn, giảm mụn trứng cá và mụn đầu đen.

Đậu bắp

Đậu bắp vốn không quá xa lạ với người Việt Nam. Loại thực phẩm này cũng thường được sử dụng trong các món lẩu, món nướng. Cách tốt hơn vẫn thường được yêu thích chính là có thể hấp hoặc luộc. Theo Dan Brennan – chuyên gia dinh dưỡng tại Học viện Nhi khoa Mỹ, thành phần dinh dưỡng trong đậu bắp cao hơn các loại rau củ nói chung. Đặc biệt là protein trong đậu bắp còn được đánh giá "hạng nhất" vì rất dồi dào.

Đậu bắp rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Chất pectin của đậu bắp có tác dụng tăng cường độ đàn hồi cho làn da, kết hợp cùng chất chống oxy hóa giúp thanh lọc máu, loại bỏ tạp chất và đẩy lùi mụn trứng cá. Đậu bắp cũng giàu chất xơ rất có lợi cho việc giảm cân, cùng với lượng calo thấp nên được người Nhật chuộng dùng để ăn kiêng. Ngoài ra, chất nhầy đặc biệt trong đậu bắp sẽ giúp tăng cường xương khớp, giúp cơ thể trao đổi chất, lưu thông máu huyết hiệu quả, tốt cho phụ nữ thời kì mãn kinh. Với phụ nữ nói riêng, loại rau này cũng bổ sung nhiều sắt, kali, kẽm… có lợi cho quá trình tạo máu, insulin hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu, phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường hay giảm cân hiệu quả

Lá tía tô

Hầu như ai cũng ca ngợi lá tía tô bởi loại rau ăn hay có thể làm gia vị này cực kì hữu ích. Lá tía tô điều trị các chứng ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp, có tác dụng như chất chống oxy hóa, khi đi vào cơ thể sẽ ức chế các gốc tự do cùng các tế bào ác tính, phòng ngừa ung thư hiệu quả. Lá tía tô cũng sở hữu các hoạt chất giúp chống viêm tốt, giảm sưng tấy và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố ra ngoài nhanh hơn.

Lá tía tô cũng có công dụng giảm đau dạ dày nhờ tanin và glucosid – 2 chất giúp chống viêm và làm se vết loét ở dạ dày. Ăn lá tía tô cũng có thể giúp làm đẹp da, nước lá tía tô cung cấp chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tươi trẻ, mềm mại, tránh các nếp nhăn.

Lá tía tô. Ảnh: Internet

Bạn có thể ăn sống lá tía tô với các thực phẩm khác, hoặc đun lá rồi lấy nước uống hàng ngày. Đắp mặt hay tắm trắng bằng lá tía tô mang lại lợi ích kì diệu.

7 bí quyết tăng cường sức khỏe từ thực phẩm

Sử dụng các loại ngũ cốc, tinh bột nguyên hạt để lành mạnh

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch… còn nguyên cám nên chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như: vitamin B, sắt, axit folic, selen, kali và magiê, đặc biệt là chất xơ, chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu đã chứng minh, những người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt có xu hướng gầy hơn và ít có nguy cơ mắc bệnh hơn những người không ăn hoặc chỉ ăn ngũ cốc tinh chế. Do đó, bạn có thể thay đổi chế độ ăn của mình bằng việc thay đổi các loại thức ăn, thực phẩm cho cơ thể.

Cách ăn uống tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Giảm thịt chế biến bằng thịt nạc trắng, protein thực vật

Thịt đã qua chế biến rất tiện lợi và ngày càng phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, loại thực phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đại tràng, đồng thời có thể liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt và tuyến tụy…

Chúng ta có thể hạn chế tối đa sử dụng loại thực phẩm này bằng cách chọn ăn thịt nạc, ức gà không da, cá ngừ… Nên lựa chọn nguồn thực phẩm giàu protein có nguồn gốc thực vật hơn như: các loại đậu, đậu nành, đậu phụ, yến mạch, rau và trái cây, các loại hạt… Nguồn thực phẩm này rất giàu chất xơ, ít calo hơn và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hạn chế đường và muối

Đường làm tăng giảm năng lượng và có thể thêm nhiều bệnh tật, cũng như thừa cân. Đường và muối cũng chứa rất nhiều trong các thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm đóng gói. Do đó, tốt hơn chúng ta nên hạn chế. Có thể ăn đồ ngọt tự nhiên như trái cây, hoặc bơ đậu phộng…, kiểm tra thực phẩm cẩn thận, tránh các loại đường trên nhãn dán như cane sugar or maple syrup, corn sweetener or corn syrup, honey or molasses, brown rice syrup..

Ăn thật nhiều rau, hoa quả

Hoa quả, rau là những loại thực phẩm rất quan trọng, mang lại cho chúng ta đủ lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ. Bạn nên cố gắng ăn thực phẩm này ít nhất 5 lần một ngày. Ví dụ, một cốc sinh tố trái cây vào buổi sáng (có thể là một quả táo và vài miếng dưa hấu) và lượng phù hợp các loại rau khác nhau trong mỗi bữa ăn.

Sử dụng chất béo lành mạnh

Nên giới hạn lượng tiêu thụ của các loại chất béo bão hoà (thường đến từ thịt các loại động vật chưa chế biến).

Ăn cá 2-3 lần một tuần với ít nhất một lần loại cá có chứa dầu cá. Điều này sẽ giúp bạn hấp thụ đúng lượng chất béo không bão hoà.

Khi nấu ăn, chúng ta nên đun sôi, nướng hoặc hấp hơn là rán; loại bỏ phần chất béo của thịt và dùng dầu thực vật.

Ăn điều độ, chia ra thành nhiều lần

Ăn uống đa dạng thức ăn, thường xuyên với lượng phù hợp là công thức tốt nhất. Tránh bỏ bữa mà nên ăn điều độ, có thể chia ra nhiều lần. Điều đó còn giúp giảm cân và phòng chống bệnh tật. Đối với ăn vặt, chúng ta nên chọn sữa chua, hoa quả tươi hoặc khô, hoặc các loại rau, các loại hạt không có muối hoặc có thể chỉ là lát bánh mỳ với phô mai.

Hãy chú ý đến lượng ăn. Điều này sẽ giúp bạn không tiêu thụ quá mức lượng calories và cho phép chúng ta ăn những đồ ăn yêu thích chứ không phải hoàn toàn loại bỏ.

Uống nhiều nước

Người trưởng thành cần uống ít nhất 1,5 lít nước một ngày hoặc hơn nếu trời nắng nóng và có hoạt động thể lực. Các loại nước ép traí cây, trà, thức uống nhẹ, sữa và một số loại thức uống khác cũng rất tốt.