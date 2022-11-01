Vừa rẻ lại xứng danh ‘thần dược’, 3 loại rau sẵn có ở Việt Nam càng ăn lại càng trẻ hóa, chống ung thư: người Nhật cực kì mê

Sống khỏe 01/11/2022 06:31

Nhắc đến 3 loại rau này, người Việt có thể dễ dàng mua tại các chợ giúp trẻ hóa cơ thể, phòng chống nhiều bệnh tật, được rất nhiều phụ nữ Nhật yêu thích.

Ăn rau là cách bổ sung dinh dưỡng hàng đầu được các chuyên gia khuyến khích. Đặc biệt, có những loại rau người Nhật rất tâm đắc, bởi chúng mang lại lợi ích kì diệu. Thay vì tốn kém nhiều chi phí thẩm mỹ hay lựa chọn các nguồn thực phẩm kém lành mạnh, chúng ta có thể sử dụng các loại rau này để tăng cường thể chất, chống lão hóa và phòng bệnh ung thư tốt nhất.

Vừa rẻ lại xứng danh ‘thần dược’, 3 loại rau sẵn có ở Việt Nam càng ăn lại càng trẻ hóa, chống ung thư: người Nhật cực kì mê - Ảnh 1
 

 

Vừa rẻ lại xứng danh ‘thần dược’, 3 loại rau sẵn có ở Việt Nam càng ăn lại càng trẻ hóa, chống ung thư: người Nhật cực kì mê - Ảnh 2
Những món ăn tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Chẳng thua kém người dân xứ sở Phù Tang, nơi mà có tỷ lệ ung thư thấp và sống thọ lâu nhất, khí hậu và các loại rau trồng ở Việt Nam cũng đa dạng, với các loại rau sẵn có, phụ nữ Việt có thể tận dụng cho bản thân và gia đình giúp tăng cường sức khỏe hàng ngày. Có thể kể tên các loại rau quen thuộc sau đây giúp phụ nữ ngày càng tươi trẻ hơn:

Mướp đắng

Mướp đắng rất quen thuộc ở Việt Nam. Ngoài ra, loại rau này cũng được người dân nước Nhật, đặc biệt cư dân vùng Okinawa - "hòn đảo trường thọ" yêu thích nhất giúp lọc sạch máu và bài độc cơ thể, kích thích ăn uống và cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp máu lưu thông tốt hơn.

Theo Rachael Link – thạc sĩ y tế tại Đại học New York (Mỹ), trong mướp đắng chứa lượng lớn chất chống oxy hóa flanovoid, có tác dụng giúp tăng cường sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh và giảm viêm. Chưa kể chất này còn bảo vệ hệ tim mạch, giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý tim mạch như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, ung thư…

Vừa rẻ lại xứng danh ‘thần dược’, 3 loại rau sẵn có ở Việt Nam càng ăn lại càng trẻ hóa, chống ung thư: người Nhật cực kì mê - Ảnh 3
Mướp đắng trong bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Internet

Trong Đông y, loại quả này có tác dụng tiêu trừ độc tố, giảm viêm, mụn nhọt hay các căn bệnh liên quan đến cao huyết áp, bệnh tiểu đường… Có thể thấy, việc ăn hay uống các thực phẩm từ mướp đắng hàng ngày có rất nhiều lợi ích, thậm chí mướp đắng còn sở hữu các hoạt tính và vitamin C giúp tái tạo da rất nhanh, ngăn ngừa nếp nhăn sớm. Khi sử dụng loại rau ăn hay pha trà, đắp mặt làn da sẽ trở nên mịn màng hơn, giảm mụn trứng cá và mụn đầu đen.

Đậu bắp

Đậu bắp vốn không quá xa lạ với người Việt Nam. Loại thực phẩm này cũng thường được sử dụng trong các món lẩu, món nướng. Cách tốt hơn vẫn thường được yêu thích chính là có thể hấp hoặc luộc. Theo Dan Brennan – chuyên gia dinh dưỡng tại Học viện Nhi khoa Mỹ, thành phần dinh dưỡng trong đậu bắp cao hơn các loại rau củ nói chung. Đặc biệt là protein trong đậu bắp còn được đánh giá "hạng nhất" vì rất dồi dào.

Vừa rẻ lại xứng danh ‘thần dược’, 3 loại rau sẵn có ở Việt Nam càng ăn lại càng trẻ hóa, chống ung thư: người Nhật cực kì mê - Ảnh 4
Đậu bắp rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Chất pectin của đậu bắp có tác dụng tăng cường độ đàn hồi cho làn da, kết hợp cùng chất chống oxy hóa giúp thanh lọc máu, loại bỏ tạp chất và đẩy lùi mụn trứng cá. Đậu bắp cũng giàu chất xơ rất có lợi cho việc giảm cân, cùng với lượng calo thấp nên được người Nhật chuộng dùng để ăn kiêng. Ngoài ra, chất nhầy đặc biệt trong đậu bắp sẽ giúp tăng cường xương khớp, giúp cơ thể trao đổi chất, lưu thông máu huyết hiệu quả, tốt cho phụ nữ thời kì mãn kinh. Với phụ nữ nói riêng, loại rau này cũng bổ sung nhiều sắt, kali, kẽm… có lợi cho quá trình tạo máu, insulin hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu, phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường hay giảm cân hiệu quả

Lá tía tô

Hầu như ai cũng ca ngợi lá tía tô bởi loại rau ăn hay có thể làm gia vị này cực kì hữu ích. Lá tía tô điều trị các chứng ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp, có tác dụng như chất chống oxy hóa, khi đi vào cơ thể sẽ ức chế các gốc tự do cùng các tế bào ác tính, phòng ngừa ung thư hiệu quả. Lá tía tô cũng sở hữu các hoạt chất giúp chống viêm tốt, giảm sưng tấy và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố ra ngoài nhanh hơn.

Lá tía tô cũng có công dụng giảm đau dạ dày nhờ tanin và glucosid – 2 chất giúp chống viêm và làm se vết loét ở dạ dày. Ăn lá tía tô cũng có thể giúp làm đẹp da, nước lá tía tô cung cấp chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tươi trẻ, mềm mại, tránh các nếp nhăn.

Vừa rẻ lại xứng danh ‘thần dược’, 3 loại rau sẵn có ở Việt Nam càng ăn lại càng trẻ hóa, chống ung thư: người Nhật cực kì mê - Ảnh 5
Lá tía tô. Ảnh: Internet

Bạn có thể ăn sống lá tía tô với các thực phẩm khác, hoặc đun lá rồi lấy nước uống hàng ngày. Đắp mặt hay tắm trắng bằng lá tía tô mang lại lợi ích kì diệu.

7 bí quyết tăng cường sức khỏe từ thực phẩm

Sử dụng các loại ngũ cốc, tinh bột nguyên hạt để lành mạnh

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch… còn nguyên cám nên chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như: vitamin B, sắt, axit folic, selen, kali và magiê, đặc biệt là chất xơ, chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu đã chứng minh, những người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt có xu hướng gầy hơn và ít có nguy cơ mắc bệnh hơn những người không ăn hoặc chỉ ăn ngũ cốc tinh chế. Do đó, bạn có thể thay đổi chế độ ăn của mình bằng việc thay đổi các loại thức ăn, thực phẩm cho cơ thể.

 

Vừa rẻ lại xứng danh ‘thần dược’, 3 loại rau sẵn có ở Việt Nam càng ăn lại càng trẻ hóa, chống ung thư: người Nhật cực kì mê - Ảnh 6
Cách ăn uống tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Giảm thịt chế biến bằng thịt nạc trắng, protein thực vật

Thịt đã qua chế biến rất tiện lợi và ngày càng phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, loại thực phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đại tràng, đồng thời có thể liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt và tuyến tụy…

Chúng ta có thể hạn chế tối đa sử dụng loại thực phẩm này bằng cách chọn ăn thịt nạc, ức gà không da, cá ngừ… Nên lựa chọn nguồn thực phẩm giàu protein có nguồn gốc thực vật hơn như: các loại đậu, đậu nành, đậu phụ, yến mạch, rau và trái cây, các loại hạt… Nguồn thực phẩm này rất giàu chất xơ, ít calo hơn và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hạn chế đường và muối

Đường làm tăng giảm năng lượng và có thể thêm nhiều bệnh tật, cũng như thừa cân. Đường và muối cũng chứa rất nhiều trong các thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm đóng gói. Do đó, tốt hơn chúng ta nên hạn chế. Có thể ăn đồ ngọt tự nhiên như trái cây, hoặc bơ đậu phộng…, kiểm tra thực phẩm cẩn thận, tránh các loại đường trên nhãn dán như cane sugar or maple syrup, corn sweetener or corn syrup, honey or molasses, brown rice syrup..

Ăn thật nhiều rau, hoa quả

Hoa quả, rau là những loại thực phẩm rất quan trọng, mang lại cho chúng ta đủ lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ. Bạn nên cố gắng ăn thực phẩm này ít nhất 5 lần một ngày. Ví dụ, một cốc sinh tố trái cây vào buổi sáng (có thể là một quả táo và vài miếng dưa hấu) và lượng phù hợp các loại rau khác nhau trong mỗi bữa ăn.

Sử dụng chất béo lành mạnh

Nên giới hạn lượng tiêu thụ của các loại chất béo bão hoà (thường đến từ thịt các loại động vật chưa chế biến).

Ăn cá 2-3 lần một tuần với ít nhất một lần loại cá có chứa dầu cá. Điều này sẽ giúp bạn hấp thụ đúng lượng chất béo không bão hoà.

Khi nấu ăn, chúng ta nên đun sôi, nướng hoặc hấp hơn là rán; loại bỏ phần chất béo của thịt và dùng dầu thực vật.

Ăn điều độ, chia ra thành nhiều lần

Ăn uống đa dạng thức ăn, thường xuyên với lượng phù hợp là công thức tốt nhất. Tránh bỏ bữa mà nên ăn điều độ, có thể chia ra nhiều lần. Điều đó còn giúp giảm cân và phòng chống bệnh tật. Đối với ăn vặt, chúng ta nên chọn sữa chua, hoa quả tươi hoặc khô, hoặc các loại rau, các loại hạt không có muối hoặc có thể chỉ là lát bánh mỳ với phô mai.

Hãy chú ý đến lượng ăn. Điều này sẽ giúp bạn không tiêu thụ quá mức lượng calories và cho phép chúng ta ăn những đồ ăn yêu thích chứ không phải hoàn toàn loại bỏ.

Uống nhiều nước

Người trưởng thành cần uống ít nhất 1,5 lít nước một ngày hoặc hơn nếu trời nắng nóng và có hoạt động thể lực. Các loại nước ép traí cây, trà, thức uống nhẹ, sữa và một số loại thức uống khác cũng rất tốt.

 

Ngon đến mấy cũng phải tránh xa: 3 bộ phận của tôm dễ tích tụ kim loại nặng gây suy gan, thận, bác sĩ khuyên không nên ăn

Ngon đến mấy cũng phải tránh xa: 3 bộ phận của tôm dễ tích tụ kim loại nặng gây suy gan, thận, bác sĩ khuyên không nên ăn

Với thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, tôm đặc biệt mang lại những lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi ăn tôm, 3 bộ phận chúng ta không nên quá tiếc rẻ vì dễ chứa thủy ngân bên trong.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tốt cho sức khỏe các loại rau rau tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 47 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?