3 bộ phận của cá được xem là đại bổ 'sánh ngang' nhân sâm, tốt cho sức khỏe: nhiều người thường vứt đi

Trong số các loại thịt có thể áp dụng trong chế độ ăn lành mạnh, cá chính là nguồn thực phẩm được gợi ý. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người lớn tuổi được khuyên nên ăn cá thường xuyên vì có tác dụng tốt cho sức khoẻ.

Cá không chỉ góp phần phong phú bữa ăn mà còn chứa nguồn đạm giúp cơ thể luôn duy trì thể trạng tốt, tăng cường hệ miễn dịch. Chất đạm có trong các loại cá là nguyên liệu tạo ra kháng thể để cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn.

Tốt cho tim mạch

Cá là thực phẩm chứa nguồn chất béo tốt nhất, giàu axit béo omega-3, 6, 9 và chứa rất ít cholesterol xấu... Omega-3 thấm qua màng tế bào, góp phần quan trọng vào quá trình truyền tín hiệu giữa các tế bào để có trái tim khỏe mạnh.

Cá tốt cho tim mạch. Ảnh: Internet

Ăn cá giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm hiện tượng máu bị vón cục dẫn tới tắc nghẽn mạch máu, phòng tránh đột quỵ… Một nghiên cứu từng tiết lộ rằng ăn khoảng 2 gram axit béo omega-3 mỗi tuần trong cá, tương đương với khoảng một hoặc hai khẩu phần chất béo cá một tuần, giảm hơn một phần ba khả năng tử vong vì bệnh tim.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Ăn cá một hoặc hai lần một tuần cũng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, trầm cảm, bệnh Alzheimer và các tình trạng mãn tính khác. Phần lớn, sức khỏe tim mạch được cải thiện cũng như việc nạp các thực phẩm ít cholesterol nhất là cá, giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh đột quỵ cũng cao nhất.

Cá tốt cho các bệnh như đột quỵ, tim mạch, não bộ. Ảnh: Internet

Giảm nguy cơ trầm cảm, tăng cường chức năng não bộ

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều cá có tốc độ suy giảm tinh thần chậm, kiểm soát được trí nhớ tốt hơn.

Sức khỏe tinh thần cũng có thể được hưởng lợi từ axit béo omega-3, trong đó có việc giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Axit béo omega có liên quan đến việc tăng hiệu quả của một số loại thuốc chống trầm cảm, có thể vì những chất béo này giúp não hoạt động hiệu quả hơn.

Tốt cho mắt, cải thiện thị lực

Axit béo omega-3 còn có lợi trong việc cải thiện thị lực, cấu tạo tế bào võng mạc mắt. Bởi mắt và não tập trung nhiều omega-3 và cần nguồn chất béo này để duy trì sức khỏe và các chức năng khác của cơ thể. Vitamin A có trong cá giúp mắt sáng khỏe, phòng tránh các bệnh về mắt. Ngoài ra, lượng DHA dồi dào trong cá là một những dưỡng chất giúp não bộ phát triển, tăng khả năng học hỏi và ghi nhớ.

Tốt cho xương khớp

Các loại cá được biết đến là nguồn thực phẩm chứa canxi và các loại vitamin, protein chất lượng cao, i-ốt, và các vitamin và khoáng chất khác nhau, axit béo omega-3 và phốt pho, magiê, kẽm, vitamin a, D… những vi chất rất cần cho xương còn có nhiều trong cá. Để nhận được nhiều canxi hơn, bạn nên ăn cá ninh nhừ, cá nhỏ ăn luôn xương.

3 bộ phận của cá ‘đại bổ’ nhiều người thường bỏ qua

Gan cá

Khi mổ cá, 99% mọi người đều vứt bỏ hết phần nội tạng, bộ phận bổ nhất của con cá và gan là một trong số đó.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn đã vứt đi một loại thực phẩm đại bổ. Gan khi nấu lên ăn không chỉ ngon mà còn có rất nhiều vitamin và dưỡng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe.

Gan cá. Ảnh: Internet

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra, các chất có trong gan cá giúp đẩy nhanh quá trình tổng hợp globulin tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và thanh lọc máu cho cơ thể.

Bên cạnh đó, gan cá còn rất giàu omega 3, omega 6, tốt cho mắt, cải thiện hoạt động của não bộ giúp trẻ thông minh, ngừa chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi.

Bong bóng cá

Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ bong bóng cá đi bởi đây là một bộ phận bổ nhất của con cá đấy.

Bong bóng cá có hình dáng giống với một chiếc túi khí. Trong nó có chứa chất protein dính, vitamin, kẽm, sắt cùng 1 chất có tên là nhân sâm biển.

Bong bóng cá không nên bỏ phí. Ảnh: Internet

Người xưa ví bộ phận này của cá còn quý hơn cả vi cá mập. Nó có tác dụng dưỡng âm, cường dương tăng tinh khí cho nam giới, tốt cho người dễ bị suy nhược. Với nữ giới, món ăn từ bong bóng cá còn là nguồn bổ sung collagen, axit béo bão hòa mang lại làn da căng bóng, mịn màng và phòng ngừa lão hóa.

Ruột cá

Ruột cá cũng là một phần bổ nhất của con cá mà nhiều người bỏ đi.

Trong ruột có chứa rất nhiều dưỡng chất và đặc biệt là lượng đạm chẳng kém gì thịt. Các chuyên gia cũng nhận định, ruột cá là kho chất béo tốt cho sự phát triển trí não và tăng cường trí thông minh. Khi ăn, bạn nhớ rửa sạch vì trong nó có nhiều chất bẩn. Phần nối ruột cá có túi mật do đó bạn nên sơ chế cẩn thận để tránh làm vỡ mật khiến ruột bị đắng.

Ruột cá cần làm sạch kĩ. Ảnh: Internet

Phần ruột cá có thể đem đi nấu canh hoặc rán cùng trứng. Bạn chỉ cần làm sạch ruột rồi đem ướp chung với hành, tỏi, gừng, rượu nấu ăn và một số loại gia vị.

Cách ăn cá tốt cho sức khỏe

Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người nên ăn ít nhất 2 bữa cá, tương đương khoảng 340g cá/tuần.

Đối với các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu... mỗi người nên ăn ít nhất 140g/tuần. Phụ nữ sắp hoặc đang có thai, cho con bú không nên ăn quá 280g. Đàn ông và phụ nữ không mang thai có thể ăn tối đa 560g cá béo/tuần.

Đối với các loại cá thịt trắng như cá tuyết, cá bơn, cá chim, cá rô phi... có thể ăn bao nhiêu tùy nhu cầu của cơ thể. Nhưng không ăn quá 140g/tuần cá nhám và cá cờ. Trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc muốn có thai nên tránh hai loại cá này vì chúng chứa nhiều thủy ngân hơn các loại khác.