Thay vì thẩm mỹ, làm nhiều cách để loại bỏ các khuyết điểm, chúng ta có thể vận dụng các cách để giúp cơ thể đặc biệt của chúng ta thực hiện những chức năng tuyệt vời của nó.

Nếu bạn muốn đánh giá xem cơ thể có khỏe mạnh hay không thì có thể dựa vào các tiêu chuẩn sức khỏe sau đây để so sánh xem liệu có đáp ứng được các tiêu chuẩn không.

Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ được biểu hiện ở bề ngoài mà còn thể hiện sự minh mẫn, tinh anh, khỏe khoắn từ chính bên trong cơ thể. Nhiều người lầm tưởng rằng bề ngoài “cao ráo, sáng sủa, trắng trẻo” đồng nghĩa với một cơ thể khỏe mạnh. Điều này chưa hẳn đã đúng.

Cân nặng ổn định

Cân nặng sẽ thay đổi theo lối sống và chế độ ăn uống hàng ngày của mỗi người. Nếu bạn giữ cân nặng ổn định, điều đó có nghĩa là cơ thể bạn khỏe mạnh. Ngược lại, nếu cân nặng của bạn lên xuống thất thường, bạn cần lưu ý về sự dao động lớn đột ngột đó.

Tăng giảm cân thất thường mà không phải do ăn uống hay chế độ sinh hoạt thay đổi, bạn lại càng phải đặc biệt chú ý hơn.

Ăn ngon miệng

Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn thường có cảm giác thèm ăn, ăn ngon miệng và có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, càng ngon miệng thì có nghĩa là cơ thể đang ở trong giai đoạn khỏe mạnh.

Ăn ngon miệng. Ảnh: Internet

Những người ăn uống và hấp thụ tốt, cơ thể thường có sức đề kháng mạnh hơn. Bởi vì có đủ chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể tiếp tục hoạt động bình thường, giữ cho cơ thể trong trạng thái khỏe mạnh tối ưu.

Đại tiện đều đặn đúng giờ

Nếu bạn đi đại tiện đều đặn mỗi ngày, cơ thể bạn đang ở trạng thái khỏe mạnh. Sau khi ăn thức ăn, cơ thể sẽ tiến hành xử lý thực phẩm thông qua hệ tiêu hóa và loại bỏ những chất thải dư thừa rồi bài tiết ra ngoài.

Quy trình này sẽ hoạt động tự nhiên và bạn sẽ đi đại tiện đều đặn và đúng giờ. Thông thường là bạn sẽ đi vào đầu giờ sáng sau khi ngủ dậy.

Nếu bạn bị táo bón kéo dài hoặc tiêu chảy thường xuyên có thể là biểu hiện của chức năng đường ruột bị suy giảm. Do đó, việc đi đại tiện đều đặn hàng ngày cho thấy cơ thể khỏe mạnh hơn.

Chất lượng giấc ngủ tốt

Nếu bạn muốn xác định xem cơ thể của bạn đang ở trạng thái khỏe mạnh hay không, bạn có thể hoàn toàn dễ nhận biết điều đó thông qua chất lượng giấc ngủ.

Nếu chất lượng giấc ngủ vào ban đêm cao, ngủ ngon và sâu giấc, không dễ thức dậy vào giữa đêm hoặc khó ngủ, đó là dấu hiệu của sức khỏe tốt, cho thấy chức năng thần kinh tự chủ được duy trì ổn định. Đồng thời, một khi chất lượng giấc ngủ ở mức tốt, việc thiếu ngủ không dễ xảy ra. Đây cũng được xem là tiêu chí của người có nền tảng sức khỏe tốt.

Đi nhanh

Tốc độ đi bộ nhanh cho thấy sự "hiểu biết ngầm" và phối hợp ăn ý nhịp nhàng giữa các chi và não. Các chi có thể di chuyển tự do, không có sự chậm chạp hay chậm chạp trong việc điều khiển của não. Nó có thể phản ánh chức năng tim và phổi tốt.

Khi chức năng tim và phổi hoạt động mạnh mẽ, bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi đi nhanh… Khi chúng ta già đi, các khớp và xương bị thoái hóa nhanh hơn và gây đau cục bộ, do đó việc đi lại có thể sẽ bị chậm hơn.

Người đi nhanh thì sức khỏe tốt, người đi chậm dần hoặc bị cản trở thì sức khỏe ở trong tình trạng kém hơn.

Đặc điểm về hình thể con người với sức khỏe

Chúng ta ít nghĩ đến việc liên hệ về hình dáng bên ngoài của các bộ phận và cơ quan trên cơ thể có quan hệ mật thiết đối với sức khỏe. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã công bố những điều hết sức tuyệt vời cho thấy, các bộ phận sau đây càng to, càng mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Mông to – bảo vệ tim, phổi

Nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện tại ĐH Oxford (Anh) đã chỉ ra rằng: Mỡ mông được xem là chất béo tốt với công dụng điều hòa cholesterol trong cơ thể. Nhờ vậy mà tăng khả năng trì hoãn xơ cứng mạch máu, làm giảm nguy cơ mắc tiểu đường. Vì vậy, những người có mông to thường có tình trạng lipid máu tốt hơn hẳn.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra phần mông và đùi càng to thì sẽ tỷ lệ thuận với khả năng ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng. Điều này rất có lợi cho tim và phổi. Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Y Harvard đã phát hiện ra rằng, những phụ nữ mông to có thể chống lại nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là bởi phần mỡ dưới mông có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Các bộ phận càng to càng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Tiến sĩ Norbert Stefan (Đại học Eberhard Karls, Đức) cho hay: Về mặt sức khỏe, người phụ nữ sở hữu thân hình quả lê (có mông to) sẽ tốt hơn nhiều so với thân hình quả táo. Bởi, chất béo khi đó sẽ dễ dồn xuống phía dưới cơ thể chứ không phải ở phần giữa nên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Đùi to – giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Phương Tây cho rằng đùi to là biểu tượng của sự đầy đặn và cũng là nét quyến rũ riêng của phụ nữ. Còn xét về khía cạnh sinh học thì đùi to cũng là dấu hiệu cho thấy bạn có sức khỏe tốt.

Để chứng minh điều này, các nhà khoa học người Đan Mạch đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đánh giá trên 2.816 người cả nam và nữ trong độ tuổi 35 – 65. Những người tham gia sẽ được kiểm tra cơ thể toàn diện từ chiều cao, cân nặng, số đo vòng đùi, eo, hông và cuối cùng là tỷ lệ phần trăm mỡ trên cơ thể.

Kết quả cho thấy: Những người có đùi to thì tỷ lệ mắc bệnh tim và qua đời sớm thấp hơn so với bình thường.

Mũi to

Mũi có nhiều thịt, đầy đặn và mịn màng, không chỉ có vận số tốt mà còn có thể sống lâu hơn. Phụ nữ có mũi to, lỗ mũi cũng tương đối lớn sẽ hít thở hiệu quả, có thể tăng hàm lượng oxy trong máu, tăng dung tích phổi, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, có thể trì hoãn lão hóa và sống lâu hơn.

Mũi to mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Dung tích phổi lớn – Làm chậm quá trình lão hóa

Các nhà khoa học tại ĐH Boston (Mỹ) đánh giá: kích thước dung tích phổi của một người có liên quan tới khả năng trao đổi khí của phổi. Nghĩa là, nó giúp mang oxy từ không khí bên ngoài vào tĩnh mạch phổi và đưa CO2 từ động mạch phổi ra ngoài.

Tất cả các cơ quan, mô và tế bào trong cơ thể đều cần tiêu thụ oxy để duy trì sự sống. Do đó, dung tích phổi lớn đồng nghĩa với việc lượng khí trong phổi lớn hơn cho mỗi lần hít thở. Vì vậy, những người có dung tích phổi lớn thì sẽ có tiềm năng sống khỏe, sống lâu hơn.

Dung tích phổi lớn biểu hiện của sức khỏe tốt. Ảnh: Internet

Theo thời gian, dung tích phổi của chúng ta càng giảm. Nhưng nếu phụ nữ 40 - 50 mà chức năng phổi hoạt động tốt thì không phải lo lắng gì cả rồi.

Vòng eo của phụ nữ hơi mập: Chống gãy xương

Viện nghiên cứu y tế Calvin phát hiện ra rằng những người phụ nữ có vùng eo nhiều mỡ thường giảm nguy cơ gãy xương đáng kể.

Cụ thể, nếu trong phạm vi cân nặng bình thường, người phụ nữ vẫn có vòng eo đầy đặn chứng tỏ lượng estrogen trong cơ thể rất lớn, điều đó có tác dụng bảo vệ sức khỏe xương.

Vòng eo hơi tròn giúp giảm nguy cơ gãy xương. Ảnh: Internet

Chế độ ăn uống như thế nào để giảm bệnh tật?

Để có thể luôn khỏe mạnh, việc ăn uống càng trở nên quan trọng. Cơ thể cần một chế độ ăn lành mạnh, là chế độ ăn trong đó các chất dinh dưỡng đa lượng được tiêu thụ theo tỷ lệ thích hợp để hỗ trợ nhu cầu năng lượng và sinh lý mà không bị dư thừa, đồng thời cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng và hydrat hóa để đáp ứng nhu cầu sinh lý của cơ thể. Bạn chú ý nạp đầy đủ các dưỡng chất như sau đây:

- Carbohydrate là nguồn năng lượng chính trong chế độ ăn uống và được tìm thấy nhiều nhất trong ngũ cốc, trái cây, các loại đậu và rau. Việc sử dụng các loại nguyên liệu dồi dào carbs giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành, đột quỵ và ung thư cũng như giảm nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào.

- Trái cây và rau tươi cung cấp năng lượng cũng như chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no và có tác động tích cực đến chức năng tiêu hóa, mức cholesterol và kiểm soát đường huyết.

- Protein trong chế độ ăn uống cung cấp một nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể. Protein trong chế độ ăn uống có nguồn gốc từ động vật (thịt, sữa, cá và trứng) và thực vật (các loại đậu, các sản phẩm từ đậu nành, ngũ cốc, quả hạch và hạt).

- Chất béo (hoặc lipid) là thành phần cấu trúc chính của màng tế bào và cũng là nguồn năng lượng tế bào. Nên sử dụng chất béo không bão hòa (được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm cá, nhiều loại dầu có nguồn gốc thực vật, quả hạch và hạt).